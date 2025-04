VEJA VÍDEO VIRAL

Guiana brasileira? Influencer portuguesa se revolta ao ouvir apelidos dados por brasileiros a Portugal

Termo “hitou” nas redes sociais

Guiana brasileira, Pernambuco de pé ou Rio Grande de Fora? Os termos usados por brasileiros para simplesmente falar de Portugal ganharam tanto sucesso nas redes sociais que já estão incomodando os portugueses. Nesta semana viralizou um vídeo de uma influenciadora reclamando das “chacotas” feitas no Brasil sobre o país europeu. >

“Guiana é um país da América do Sul, bem pertinho do Brasil, não somos nós”, disse gritando. “Primeiro foi o meme do ouro, ‘roubamos o ouro’, depois surgiu que falamos um português arcaico, pré-histórico, e agora somos uma Guiana?”, questionou. >