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Hoje (2 de maio) traz virada emocional e decisões que mudam o rumo do seu dia

Entre encontros, ajustes e escolhas importantes, o sábado pede mais sensibilidade para agir sem arrependimentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 2 de maio, o clima pede mais atenção às emoções e às relações. Pequenas atitudes podem ter grandes impactos, principalmente no amor e nas decisões pessoais. A energia favorece conexões, mas exige cuidado com impulsos e palavras mal colocadas.

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Áries: Hoje pede mais calma nas relações e menos impulsividade nas respostas; no trabalho, evite pressa; no amor, escuta faz toda a diferença; cuide do estresse. Dica cósmica: Nem toda reação precisa ser imediata.

Touro: Hoje favorece estabilidade e conforto, com boas chances de resolver pendências; no amor, clima acolhedor fortalece laços; cuide do corpo com descanso. Dica cósmica: Valorize o que já está funcionando.

Gêmeos: Hoje traz movimento e comunicação intensa, mas cuidado com excesso de informação; no amor, clareza evita confusão; organize sua mente. Dica cósmica: Foque no essencial.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje mexe com emoções profundas, pedindo mais autocuidado; no amor, vulnerabilidade aproxima; evite absorver problemas dos outros. Dica cósmica: Se priorizar não é egoísmo.

Leão: Hoje favorece vida social e conexões, mas cuidado com disputas de ego; no amor, leveza faz bem; energia pede equilíbrio. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser sobre você.

Virgem: Hoje pede organização e foco nas prioridades; no amor, evite críticas excessivas; cuide da mente com pausas. Dica cósmica: Feito é melhor que perfeito.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje favorece encontros e harmonia, mas decisões podem gerar dúvida; no amor, siga o que sente; evite agradar todo mundo. Dica cósmica: Escolher também é se posicionar.

Escorpião: Hoje intensifica emoções e pede controle; no amor, evite jogos; no trabalho, mantenha discrição. Dica cósmica: Profundidade não precisa virar conflito.

Sagitário: Hoje traz vontade de liberdade, mas pede responsabilidade; no amor, alinhe expectativas; evite prometer mais do que pode cumprir. Dica cósmica: Liberdade também exige compromisso.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje favorece produtividade, mas não exagere na cobrança; no amor, mostre mais sentimentos; cuide do cansaço. Dica cósmica: Equilíbrio é produtividade real.

Aquário: Hoje inspira ideias novas e conexões diferentes; no amor, autenticidade aproxima; evite isolamento. Dica cósmica: Compartilhar amplia horizontes.

Peixes: Hoje pede introspecção e cuidado emocional; no amor, sensibilidade aumenta; evite se perder em pensamentos. Dica cósmica: Volte para o presente.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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