ASTROLOGIA

Hoje (2 de maio) traz virada emocional e decisões que mudam o rumo do seu dia

Entre encontros, ajustes e escolhas importantes, o sábado pede mais sensibilidade para agir sem arrependimentos

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 2 de maio, o clima pede mais atenção às emoções e às relações. Pequenas atitudes podem ter grandes impactos, principalmente no amor e nas decisões pessoais. A energia favorece conexões, mas exige cuidado com impulsos e palavras mal colocadas.

Áries: Hoje pede mais calma nas relações e menos impulsividade nas respostas; no trabalho, evite pressa; no amor, escuta faz toda a diferença; cuide do estresse. Dica cósmica: Nem toda reação precisa ser imediata.

Touro: Hoje favorece estabilidade e conforto, com boas chances de resolver pendências; no amor, clima acolhedor fortalece laços; cuide do corpo com descanso. Dica cósmica: Valorize o que já está funcionando.

Gêmeos: Hoje traz movimento e comunicação intensa, mas cuidado com excesso de informação; no amor, clareza evita confusão; organize sua mente. Dica cósmica: Foque no essencial.

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Câncer: Hoje mexe com emoções profundas, pedindo mais autocuidado; no amor, vulnerabilidade aproxima; evite absorver problemas dos outros. Dica cósmica: Se priorizar não é egoísmo.

Leão: Hoje favorece vida social e conexões, mas cuidado com disputas de ego; no amor, leveza faz bem; energia pede equilíbrio. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser sobre você.

Virgem: Hoje pede organização e foco nas prioridades; no amor, evite críticas excessivas; cuide da mente com pausas. Dica cósmica: Feito é melhor que perfeito.

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Libra: Hoje favorece encontros e harmonia, mas decisões podem gerar dúvida; no amor, siga o que sente; evite agradar todo mundo. Dica cósmica: Escolher também é se posicionar.

Escorpião: Hoje intensifica emoções e pede controle; no amor, evite jogos; no trabalho, mantenha discrição. Dica cósmica: Profundidade não precisa virar conflito.

Sagitário: Hoje traz vontade de liberdade, mas pede responsabilidade; no amor, alinhe expectativas; evite prometer mais do que pode cumprir. Dica cósmica: Liberdade também exige compromisso.

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Capricórnio: Hoje favorece produtividade, mas não exagere na cobrança; no amor, mostre mais sentimentos; cuide do cansaço. Dica cósmica: Equilíbrio é produtividade real.

Aquário: Hoje inspira ideias novas e conexões diferentes; no amor, autenticidade aproxima; evite isolamento. Dica cósmica: Compartilhar amplia horizontes.