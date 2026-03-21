SIGNOS

Hoje (21 de março), Leão, Virgem e Gêmeos entram em melhor momento durante novo ciclo e novidades surpreendem

Momento é de aberturas de ciclos, através de oportunidades boas e rápidas

Felipe Sena

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:30

É hora de ter atenção ao que te cerca Crédito: Imagem gerada por IA

Neste final de semana, a partir deste sábado (21), os astros indicam um momento de virada de chave para Leão, Virgem e Gêmeos, com mais sorte, prosperidade e coragem para se arriscar, além de desapego de velhos padrões que travavam decisões importantes em um novo ciclo.

Nesta fase, decisões certas encontram o momento certo, facilitando respostas, encontros e oportunidades. Esse cenário costuma envolver carreira, amadurecimento emocional e expansão de contatos. A mudança de estação reforça a ideia de recomeço, favorecendo quem quer testar novas atitudes, rever metas ou ajustar a rota para os próximos meses.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Leão

Os leoninos entram em uma fase de maior visibilidade, recuperando espaço em ambientes onde antes parecia apagado. A energia do leonino ganha força, especialmente em situações sociais, profissionais e de networking.

Virgem

Para os virginianos, a sorte do fim de semana está ligada especialmente ao campo emocional e pessoal. A energia favorece a autoconfiança, menos cobrança interna excessiva e decisões que se aproxima dos próprios desejos, e não apenas das obrigações.

Com a análise típica virginiana atuando como apoio e não como trava, decisões práticas, como ajustes na rotina, nas finanças ou nos estudos, fluem com mais clareza, abrindo espaço para dizer mais “sim” ao que faz sentido, inclusive a convites, parcerias e oportunidade rápidas.

Gêmeos

Os geminianos entram numa semana em que a comunicação se torna o grande trunfo. A facilidade para dizer o que pensa aumenta, favorecendo conversas delicadas, quebras de silêncio e esclarecimento de mal-entendidos em relações de amizade, família ou trabalho.