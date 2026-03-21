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Hoje (21 de março), Leão, Virgem e Gêmeos entram em melhor momento durante novo ciclo e novidades surpreendem

Momento é de aberturas de ciclos, através de oportunidades boas e rápidas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:30

É hora de ter atenção ao que te cerca
É hora de ter atenção ao que te cerca Crédito: Imagem gerada por IA

Neste final de semana, a partir deste sábado (21), os astros indicam um momento de virada de chave para Leão, Virgem e Gêmeos, com mais sorte, prosperidade e coragem para se arriscar, além de desapego de velhos padrões que travavam decisões importantes em um novo ciclo.

Nesta fase, decisões certas encontram o momento certo, facilitando respostas, encontros e oportunidades. Esse cenário costuma envolver carreira, amadurecimento emocional e expansão de contatos. A mudança de estação reforça a ideia de recomeço, favorecendo quem quer testar novas atitudes, rever metas ou ajustar a rota para os próximos meses.

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
1 de 12
Áries por Canva

Leão

Os leoninos entram em uma fase de maior visibilidade, recuperando espaço em ambientes onde antes parecia apagado. A energia do leonino ganha força, especialmente em situações sociais, profissionais e de networking.

Virgem

Para os virginianos, a sorte do fim de semana está ligada especialmente ao campo emocional e pessoal. A energia favorece a autoconfiança, menos cobrança interna excessiva e decisões que se aproxima dos próprios desejos, e não apenas das obrigações.

Com a análise típica virginiana atuando como apoio e não como trava, decisões práticas, como ajustes na rotina, nas finanças ou nos estudos, fluem com mais clareza, abrindo espaço para dizer mais “sim” ao que faz sentido, inclusive a convites, parcerias e oportunidade rápidas.

Gêmeos

Os geminianos entram numa semana em que a comunicação se torna o grande trunfo. A facilidade para dizer o que pensa aumenta, favorecendo conversas delicadas, quebras de silêncio e esclarecimento de mal-entendidos em relações de amizade, família ou trabalho.

Essa abertura de diálogo tende a gerar reconciliações, novas conexões e até oportunidades profissionais. Chamadas, mensagens, encontros casuais e conversas leves podem se transformar em ponto de virada para projetos e parcerias futuras.

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