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Hoje (26 de abril) marca um domingo de virada emocional que começa introspectivo, mas termina com decisões que mudam o rumo do seu momento

Entre silêncio e clareza, o dia revela verdades importantes e abre espaço para atitudes mais firmes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de abril de 2026 às 03:00

Astrologia e signos
Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

Hoje, 26 de abril, começa mais calmo, quase introspectivo, pedindo pausa, reflexão e conexão com o que você realmente sente. Ao longo do dia, a energia se transforma e traz mais clareza para decisões que vinham sendo adiadas. É um domingo que pode surpreender, desde que você respeite seu tempo interno antes de agir.

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Áries: Hoje você pode sentir uma necessidade maior de se afastar um pouco para organizar suas ideias. No decorrer do dia, surge mais clareza sobre decisões profissionais ou pessoais. No amor, evite reações impulsivas. Dica cósmica: o silêncio também é estratégia.

Touro: Hoje favorece conexões e conversas importantes, mas exige cuidado com expectativas. Nem tudo precisa ser resolvido de imediato. No amor, leveza faz diferença. Dica cósmica: não controle tudo, permita que as coisas fluam.

Gêmeos: Hoje começa com certa pressão mental, principalmente ligada a responsabilidades. Com o tempo, você encontra soluções mais práticas. No amor, evite distração emocional. Dica cósmica: foco é o que destrava o seu dia.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Câncer: Hoje pede conexão com o que te faz bem e com aquilo que te traz segurança emocional. No amor, o dia favorece proximidade e carinho. No trabalho, ideias podem surgir de forma inesperada. Dica cósmica: confie mais no que você sente.

Leão: Hoje traz um olhar mais profundo para questões internas e emocionais. Pode ser um dia de encerramentos importantes. No amor, intensidade pede maturidade. Dica cósmica: nem tudo precisa continuar.

Virgem: Hoje destaca relações e conversas importantes que podem trazer definições. Evite querer controlar tudo e ouça mais. No amor, diálogo é essencial. Dica cósmica: escutar também é agir.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje pede organização emocional e prática. Pequenos ajustes na rotina fazem grande diferença. No amor, cuidado com excesso de concessões. Dica cósmica: equilíbrio começa em você.

Escorpião: Hoje favorece expressão emocional e criatividade. Você pode se sentir mais leve ao se permitir sentir sem filtro. No amor, intensidade aproxima. Dica cósmica: se permita viver o momento.

Sagitário: Hoje pede atenção ao ambiente emocional ao seu redor, especialmente dentro de casa. Evite conflitos desnecessários. No amor, acolhimento é essencial. Dica cósmica: nem toda verdade precisa ser dita no impulso.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio: Hoje favorece conversas, trocas e decisões rápidas, mas exige clareza antes de qualquer posicionamento. No amor, comunicação é tudo. Dica cósmica: pense antes de responder.

Aquário: Hoje chama atenção para finanças e organização pessoal. Evite gastos por impulso. No amor, valorize o que é estável. Dica cósmica: segurança também é liberdade.

Peixes: Hoje você pode sentir tudo de forma mais intensa, o que pode ser positivo se houver consciência. No amor, autenticidade aproxima. Dica cósmica: não se perca tentando agradar.

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