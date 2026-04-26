ASTROLOGIA

Hoje (26 de abril) marca um domingo de virada emocional que começa introspectivo, mas termina com decisões que mudam o rumo do seu momento

Entre silêncio e clareza, o dia revela verdades importantes e abre espaço para atitudes mais firmes

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de abril de 2026 às 03:00

Astrologia e signos Crédito: Shutterstock

Hoje, 26 de abril, começa mais calmo, quase introspectivo, pedindo pausa, reflexão e conexão com o que você realmente sente. Ao longo do dia, a energia se transforma e traz mais clareza para decisões que vinham sendo adiadas. É um domingo que pode surpreender, desde que você respeite seu tempo interno antes de agir.

Áries: Hoje você pode sentir uma necessidade maior de se afastar um pouco para organizar suas ideias. No decorrer do dia, surge mais clareza sobre decisões profissionais ou pessoais. No amor, evite reações impulsivas. Dica cósmica: o silêncio também é estratégia.

Touro: Hoje favorece conexões e conversas importantes, mas exige cuidado com expectativas. Nem tudo precisa ser resolvido de imediato. No amor, leveza faz diferença. Dica cósmica: não controle tudo, permita que as coisas fluam.

Gêmeos: Hoje começa com certa pressão mental, principalmente ligada a responsabilidades. Com o tempo, você encontra soluções mais práticas. No amor, evite distração emocional. Dica cósmica: foco é o que destrava o seu dia.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: Hoje pede conexão com o que te faz bem e com aquilo que te traz segurança emocional. No amor, o dia favorece proximidade e carinho. No trabalho, ideias podem surgir de forma inesperada. Dica cósmica: confie mais no que você sente.

Leão: Hoje traz um olhar mais profundo para questões internas e emocionais. Pode ser um dia de encerramentos importantes. No amor, intensidade pede maturidade. Dica cósmica: nem tudo precisa continuar.

Virgem: Hoje destaca relações e conversas importantes que podem trazer definições. Evite querer controlar tudo e ouça mais. No amor, diálogo é essencial. Dica cósmica: escutar também é agir.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Libra: Hoje pede organização emocional e prática. Pequenos ajustes na rotina fazem grande diferença. No amor, cuidado com excesso de concessões. Dica cósmica: equilíbrio começa em você.

Escorpião: Hoje favorece expressão emocional e criatividade. Você pode se sentir mais leve ao se permitir sentir sem filtro. No amor, intensidade aproxima. Dica cósmica: se permita viver o momento.

Sagitário: Hoje pede atenção ao ambiente emocional ao seu redor, especialmente dentro de casa. Evite conflitos desnecessários. No amor, acolhimento é essencial. Dica cósmica: nem toda verdade precisa ser dita no impulso.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Hoje favorece conversas, trocas e decisões rápidas, mas exige clareza antes de qualquer posicionamento. No amor, comunicação é tudo. Dica cósmica: pense antes de responder.

Aquário: Hoje chama atenção para finanças e organização pessoal. Evite gastos por impulso. No amor, valorize o que é estável. Dica cósmica: segurança também é liberdade.