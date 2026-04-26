ASTROLOGIA

Proteção kármica entra em ação e muda completamente o rumo de 3 signos hoje (26 de abril)

Uma energia de equilíbrio e cura abre caminhos, fortalece decisões e impulsiona escolhas que estavam sendo adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de abril de 2026 às 01:00

Signos do zodíaco Crédito: Imagem gerada por IA

No dia 26 de abril, um movimento importante traz sensação de alívio e segurança emocional. Esse momento favorece decisões mais alinhadas e cria uma espécie de proteção invisível, como se tudo começasse a fluir com menos resistência. Existe coragem para sair do lugar, pensar maior e finalmente agir sem medo. Para alguns signos, isso se traduz em uma virada interna poderosa, com mais confiança para seguir caminhos que antes pareciam arriscados demais.

Touro: Existe uma clareza maior sobre o que você quer viver e experimentar. Mesmo que desafios apareçam, eles não têm mais o mesmo peso de antes. Você se sente mais seguro para sair da zona de conforto e parar de alimentar medos desnecessários. É como se uma proteção silenciosa te lembrasse que você é capaz de lidar com o que vier.

Dica cósmica: Afaste-se do excesso de informação negativa e confie mais na sua própria visão de futuro.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Sagitário: A vontade de explorar o mundo e viver novas experiências fala mais alto agora. Durante muito tempo, você pode ter adiado planos por medo ou influência de opiniões externas, mas esse ciclo muda. Surge uma confiança diferente, que te ajuda a ignorar ruídos e focar no que realmente deseja. É um momento de retomada de autonomia, em que você decide viver sua própria história sem esperar aprovação.

Dica cósmica: Não adie mais aquilo que faz seu coração expandir, esse é o seu verdadeiro direcionamento.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário: Depois de tanto tempo priorizando outras pessoas, você começa a voltar o olhar para si. Esse é um ponto de virada importante, porque não vem carregado de culpa, e sim de consciência. Você entende que também merece viver seus desejos e construir algo que faça sentido para você. Há uma sensação de liberdade crescendo, junto com a coragem de finalmente agir.

Dica cósmica: Colocar seus planos em primeiro lugar não é egoísmo, é o passo necessário para sua evolução.