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Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos neste domingo (26 de abril): hora de colocar limites

O domingo (26) traz um recado importante sobre excesso de disponibilidade e necessidade de se posicionar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de abril de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda
Anjo da Guarda Crédito: Anjo da Guarda

O domingo (26) começa com uma energia que pode levar a concessões demais, principalmente nas relações. O Anjo da Guarda indica que dizer “sim” para tudo pode gerar desgaste e frustração.

A orientação é respeitar seus próprios limites e não assumir responsabilidades que não são suas. Para três signos, o momento pede firmeza.

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Touro

Taurinos podem ceder além do necessário para evitar conflitos. O Anjo da Guarda alerta para acúmulo de incômodos.

O ideal será se posicionar com calma.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Libra

Librianos podem tentar agradar todo mundo e acabar se prejudicando. O risco é abrir mão do que é importante.

O momento pede equilíbrio entre você e o outro.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Peixes

Piscianos podem se envolver demais com problemas alheios. O Anjo da Guarda indica cuidado com excesso de entrega.

O recado é saber até onde ir.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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Dizer “não” também é cuidado. Respeitar seus limites protege sua energia.

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