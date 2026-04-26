Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos neste domingo (26 de abril): hora de colocar limites

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Fernanda Varela
Publicado em 26 de abril de 2026 às 00:00
O domingo (26) começa com uma energia que pode levar a concessões demais, principalmente nas relações. O Anjo da Guarda indica que dizer “sim” para tudo pode gerar desgaste e frustração.
A orientação é respeitar seus próprios limites e não assumir responsabilidades que não são suas. Para três signos, o momento pede firmeza.
Touro
Taurinos podem ceder além do necessário para evitar conflitos. O Anjo da Guarda alerta para acúmulo de incômodos.
O ideal será se posicionar com calma.
Decoração que é a cara de Touro
Libra
Librianos podem tentar agradar todo mundo e acabar se prejudicando. O risco é abrir mão do que é importante.
O momento pede equilíbrio entre você e o outro.
Decoração que é a cara de Libra
Peixes
Piscianos podem se envolver demais com problemas alheios. O Anjo da Guarda indica cuidado com excesso de entrega.
O recado é saber até onde ir.
Decoração que é a cara de Peixes
Mensagem do dia
Dizer “não” também é cuidado. Respeitar seus limites protege sua energia.