ASTROLOGIA

Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos neste domingo (26 de abril): hora de colocar limites

O domingo (26) traz um recado importante sobre excesso de disponibilidade e necessidade de se posicionar

Fernanda Varela

Publicado em 26 de abril de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda Crédito: Anjo da Guarda

O domingo (26) começa com uma energia que pode levar a concessões demais, principalmente nas relações. O Anjo da Guarda indica que dizer “sim” para tudo pode gerar desgaste e frustração.

A orientação é respeitar seus próprios limites e não assumir responsabilidades que não são suas. Para três signos, o momento pede firmeza.

Touro

Taurinos podem ceder além do necessário para evitar conflitos. O Anjo da Guarda alerta para acúmulo de incômodos.

O ideal será se posicionar com calma.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Libra

Librianos podem tentar agradar todo mundo e acabar se prejudicando. O risco é abrir mão do que é importante.

O momento pede equilíbrio entre você e o outro.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Peixes

Piscianos podem se envolver demais com problemas alheios. O Anjo da Guarda indica cuidado com excesso de entrega.

O recado é saber até onde ir.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10

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