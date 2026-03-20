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Hora de aprender a dizer ‘não’: tire sua sorte do dia desta sexta-feira (20 de março)

Momento é de reflexão. Você está feliz tentando agradar a todos?

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:00

Momento é de mudança de postura para uma vida libertadora
Momento é de mudança de postura para uma vida libertadora Crédito: Imagem gerada por IA

Por anos, muitas pessoas vivem apenas dizendo “sim” para tudo e todos, infringindo muitas vezes seus limites para agradar outras pessoas. Muitas vezes isso vem do receio de não ser aceito em determinados ambientes e pessoas que você tanto gosta de estar ao lado.

Mas o quanto isso está afetando a você e a sua felicidade? Até que ponto você está deixando seus desejos e vontades de lado para ficar em cima de uma corda bamba como um malabarista, com o objetivo de agradar a todos?

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
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Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
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Sorte do dia por FreePik

A verdade é que não conseguirá agradar a todos, e muito menos a si mesmo. A sorte do dia desta sexta-feira (19) te alerta para o poder libertador do “não”. É o momento de impor limites e se libertar de ambientes que você apenas aceita quando faz o que todos deseja

Tags:

Sorte

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