SORTE DO DIA

Hora de aprender a dizer ‘não’: tire sua sorte do dia desta sexta-feira (20 de março)

Momento é de reflexão. Você está feliz tentando agradar a todos?

Felipe Sena

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:00

Momento é de mudança de postura para uma vida libertadora Crédito: Imagem gerada por IA

Por anos, muitas pessoas vivem apenas dizendo “sim” para tudo e todos, infringindo muitas vezes seus limites para agradar outras pessoas. Muitas vezes isso vem do receio de não ser aceito em determinados ambientes e pessoas que você tanto gosta de estar ao lado.

Mas o quanto isso está afetando a você e a sua felicidade? Até que ponto você está deixando seus desejos e vontades de lado para ficar em cima de uma corda bamba como um malabarista, com o objetivo de agradar a todos?

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