SORTE DO DIA

Hora de sair da zona de conforto e se abrir para o novo: tire sua sorte do dia para esta quinta-feira (19)

Sorte do dia traz perspectivas sobre mudança, seja de cidade, relacionamento ou carreira

Felipe Sena

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:00

Sorte do dia te faz refletir sobre o que a vida quer de você Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele momento que tudo na sua vida parece tão confortável, mas ao mesmo tempo incômodo? Será que não é o momento de mudar? Sim! Mudar de perspectiva, de caminho, de curso, e recomeçar?

Muitas pessoas chegam em momentos de quase completa estabilidade na vida. Tudo anda ‘perfeitamente’ como você gostaria: emprego em que ganha um salário razoavelmente bom, consegue quitar suas contas do mês e sobrar um pouco para os prazeres da vida, como ir ao cinema, viajar, e etc.

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No entanto, em um determinado momento, você olha para o espelho e parece que falta algo que você não consegue encontrar nesta vida tranquila. Algo a mais. Esse é o momento de mudar!

Podem ser mudanças pequenas, como no visual, um novo corte de cabelo, redescobrir seu estilo, mas existem mudanças que são mais profundas como perceber que ao longo de anos você trabalhou para ter uma estabilidade financeira, mas num emprego que não te trazia tanta felicidade e gosto. Já que chegou num momento confortável, será que não seria o momento de mudar a rota e se redescobrir em uma nova área, em uma nova cidade ou até mesmo em um novo relacionamento?