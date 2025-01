DRAMA

Jornalista chora ao ser demitida: 'Disseram que o SBT não era responsável pelo meu câncer'

Márcia Dantas usou as redes sociais para desabafar

Lutando contra um câncer, a jornalista Márcia Dantas, de 48 anos, foi demitida do SBT. Ela usou as redes sociais para lamentar o desligamento e lembrou da diferença de tratamento quando a emissora era comandada por Silvio Santos, em agosto do ano passado.

A jornalista atuava na produção do SBT Brasil. Diagnosticada com câncer no cérebro em 2019, ela faz uso de um remédio que não é fornecido pelo SUS e tem custo mais de R$ 40 mil mensalmente. Outra preocupação é com a perda do convênio médico, já que ela fazia tratamento no Hospital Sírio Libanês, um dos mais renomados do país, com o plano ofertado pelo SBT.