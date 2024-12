MATERNIDADE REAL

Kate Middleton contraria William e quer vetar ida do príncipe George para 'escola de reis'

Instituição fundada em 1440 só pode ser frequentada por meninos

O Príncipe William e Kate Middleton estão com problemas sobre o futuro do primogênito do casal, o príncipe George. Enquanto o pai quer que o filho para a escola Eton, conhecida como uma escola para reis, fundada em 1440 e só frequentada por meninos, a mãe afirmou que não está contente com a decisão.