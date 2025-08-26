É CÓPIA?

Lana Del Rey manda indireta para Beyoncé: ‘Ninguém pensava em country antes de mim’

Cantora pop lança álbum country e diz que já tinha ideia desde 2017

Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 16:46

Lana Del Rey diz que já pensava em lançar álbum country Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Lana Del Rey anunciou o lançamento de seu novo álbum, ‘Stove’, previsto para o final de janeiro de 2026. Capa da nova edição da revista de moda, cultura e lifestyle W Magazine, a artista revelou em entrevista que desde 2017, sonha em gravar um álbum country, estética e cultura abordada por Beyoncé em suas produções recentes, sobretudo com o álbum ‘Cowboy Carter’.

Beyoncé 1 de 13

A declaração de Lana acende rumores sobre indireta para a diva do pop Beyoncé, que pode vir ao Brasil em 2025 para um show em Copacabana, no Rio de Janeiro. “Oito anos atrás, quando eu estava pensando em fazer um disco country, ninguém mais pensava em country. Agora todo mundo está indo para o country!”, disse a cantora.

Lana ainda brincou: “Eu me perguntei se devo aposentar todas as minhas botas de couro de cobra? Devo guardar meus chapéus de cowboy?”.

Beyoncé, que já ganhou 35 Grammys, conquistou o prêmio de Melhor Álbum pela primeira vez em fevereiro deste ano por ‘Cowboy Carter’, tornando-se a primeira mulher negra a vencer na categoria desde 1999, quando Lauryn Hill levou a estatueta. Com a conquista, a artista tem o maior número de Grammys.

Quando Beyoncé venceu a premiação até a artista ficou surpresa, pois na categoria de Melhor Álbum Country quem sempre levava o prêmio para casa eram homens brancos.

Country inspirado pela estética negra

O álbum e estética trazida por Beyoncé é inspirada sobretudo pela influência negra do country, reavivando o apagamento histórico e social da contribuição de pessoas negras no estilo musical. Além da apropriação por parte de artistas brancos.

As raízes do country estão ligadas às tradições musicais de comunidade negras nos Estados Unidos, especialmente na zona rural do Sul, com influências da África, como o banjo, e a participação de cowboys negros no século XIX e início do XX.

‘Cowboy Carter’ busca combater o racismo e o revisionismo, recuperando a história de músicos negros que construíram o genero, misturando subgenero sulistas. Além disso, com o álbum Beyoncé traz a comunidade LGBTQIAPN + para o centro de uma debate importante, já que a estética country, após seu embranquecimento, era associada a homens héteros brancos. Inclusive, a maioria do público que estava no evento de celebração do filme sobre o álbum ‘Renaissance’, que aconteceu no Centro de Convenções, em Salvador, no ano passado, tinha predominantemente pessoas do público LGBTQIA + no evento.

Novo álbum de Lana Del Rey

Apesar da suposta indireta, em entrevista à W Magazine, Lana também falou sobre seu novo álbum, que já mudou de nome novamente. Antes de ‘Stove’, a artista já tinha pensado em Lasso, The Right Person Will Stay e Classic.

De acordo com a W, ‘Stove’ reflete uma fase mais pessoal da cantora, com seis faixas adicionais que são autobiográficas. Inspirada por ícones como Tommy Wynette e Bobbie Gentry, Lana emerge na narrativa típica do country, contando histórias e criando mundos autênticos através de suas músicas.

Numa fase experimental, a artista mistura elementos do sul dos EUA, sua vivência na Louisiana rural, onde vive com o esposo, além de influências clássicas do country pop.

A capa da revista anunciada nesta terça-feira (26) traz uma entrevista que aborda ainda a vida pessoal de Lana, incluindo seu casamento, e outras informações sobre novo álbum, além de revelar suas ambições de explorar novas áreas em sua carreira artística, como no cinema.

Outra treta!

A entrevista ainda promete trazer detalhes do recente desentendimento da artista com a cantora Ethel Cain nas redes sociais. A desavença entre as duas teve início em 2022 e escalou para uma briga pública quando Lana lançou um trecho de sua nova música, ‘All About Ethel’, em agosto deste ano, atacando Cain por comentários sobre seu peso e o envolvimento em sua vida pessoal.