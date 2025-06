BAÚ DO MARROM

Há 15 anos, Beyoncé esteve pela primeira vez na Bahia em show inesquecível no Parque de Exposições

A baiana Ivete Sangalo foi a anfitriã da diva norte americana

Osmar Marrom Martins

Publicado em 7 de junho de 2025 às 06:00

Ivete Sangalo e Beeyoncé Crédito: Arquivo pessoal de Ivete

A recente citação à Bahia por parte da cantora Beyoncé, durante show de sua nova turnê “Cowboy Carter”, no estádio do Tottenham Hotspur, em Londres, na última quarta-feira (4) - quando ela viu a bandeira do estado com um fã e falou: "Bahia in The House (Bahia está na casa, em tradução do inglês)" -, repercutiu em todo o Brasil, especialmente, entre os baianos. E não era para menos. A Queen Bey, como a artista é conhecida, tem uma forte ligação com a terrinha. >

Em dezembro de 2023, Beyoncé desembarcou na cidade para participar do lançamento de seu filme “Renaissance: a film by Beyoncé”. O evento aconteceu no Centro de Convenções de Salvador e causou uma comoção entre os convidados, quando ela entrou no palco enrolada na bandeira do estado. Eu até fui convidado, mas tinha sido escalado para cobrir o show do Rei Roberto Carlos na Arena Fonte Nova no mesmo dia.>

Mas, mesmo não estando presente, eu acompanhei pelas redes sociais o frenesi que a diva causou na Velha São Salvador. “É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia”, disse Beyoncé. Infelizmente, a turnê não veio. Mas, acendeu uma esperança de ela possa trazer essa nova tour. E, se isso acontecer, vai ser um delírio. Afinal, Beyoncé e Bahia tem tudo a ver. >

No entanto, há 15 anos, completados no dia 10 de fevereiro de 2025, a artista esteve em Salvador, se apresentando no Parque de Exposição com Ivete Sangalo como anfitriã. Foi em uma quarta-feira e mais de 40 mil pessoas foram conferir aquilo que parecia ser um sonho. Me lembro bem quando o saudoso Jesus Sangalo, então empresário de Ivete, me ligou fazendo o convite para o show.>

Com aquele jeitão despojado, ele falou do outro lado da linha: “E aí, Marronzete (era assim que ele me chamava), vamos ver Beyoncé e Ivetinha?". Lógico que nem pensei duas vezes e fui lá todo feliz encarar a maratona. Ainda não existia Metrô nem Uber, só o velho e bom táxi. Aliás, nessa noite, com certeza os motoristas comemoraram a imensa procura. >

O show de Salvador marcado para 23h, começou com 20 minutos de atraso e durou cerca de 1h30. Nessa época, ela estava estourada com hit "Single Ladies". Daí seguiram músicas como "Crazy in Love", "Naughty Girl", "Freakum Dress" e "Get Me Bodied". A essa altura, a plateia já estava dominada. A cantora também fez uma performance vestida como uma noiva, de branco, ao som de "Ave Maria", com instrumental baseado na cantiga católica. >