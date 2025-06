COLUNA DO MARROM

Restaurante Popular da Liberdade passará a se chamar Restaurante Alaíde do Feijão

Quituteira baiana fez muito sucesso no Pelourinho

Osmar Marrom Martins

Publicado em 5 de junho de 2025 às 05:00

Alaíde do Feijão Crédito: Divulgação

A quituteira Alaíde da Conceição mais conhecida como Alaíde do Feijão ganhou uma merecida homenagem pós morte. Através de um Projeto de Lei da Deputada Olivia Santana, o restaurante Popular do bairro da Liberdade passa a se chamar Restaurante Popular Alaíde do Feijão. Ela nasceu em 6 de outubro de 1948 e morreu dia 31 de janeiro de 2022. Durante anos seu restaurante no Pelourinho era ponto de encontro das principais lideranças negras dos blocos afros como Vovô do Ilê Aiyê e João Jorge do Olodum. A saudosa jornalista Wanda Chase além de ser amiga pessoal de Alaíde também batia ponto para saborear o seu famoso feijão. Alaíde é da linhagem de grandes quituteiras como Dadá, Dinha do Acarajé entre outras. >

Troféu Correio Folia Junina 2025 >

Em sua quarta edição o Troféu Correio Folia Junina vai eleger a melhor música do São João 2025. Entre os concorrentes estão Adelmário Coelho, Virgílio, Del Feliz, Zé Paulo, Jeanne, U-Tal do Xote, Léo Estakazero entre outros bambambãs. Os fãs clubes dos artistas estão se mobilizando para angariar o maior número de votos para ganhar o tão cobiçado prêmio. Entre o site do @correio24horas e ajude seu ídolo.>

Festival de Inverno Bahia fechou a grade de atrações>

Festival de Inverno Bahia (FIB) que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, fechou a grade de celebração das 19 edições do evento. O FIB vai receber a sofrência do cantor Pablo, o som potente e marcante do BaianaSystem e o projeto cheio de brasilidade que levará João Gomes e Mãeana para o palco. Eles se juntarão ao GG Léo Santana, Natanzinho Lima, Leonardo aos cantores Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, Ivete Sangalo, Matuê e Ney Matogrosso. O evento é uma parceria da Rede Bahia com a Salvador Produções.>

Festival de Inverno Crédito: Divulgação

Vaquejada de Serrinha inicia venda de ingressos amanhã>

Começa amanhã a venda de ingressos para a edição de 2025 da Vaquejada de Serrinha que acontecerá entre os dias 3 e 7 de setembro Parque de Vaquejada Maria do Carmo. Léo Santana, Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Belo e a banda Seu Desejo são as primeiras atrações anunciadas. Realizada pela Salvador Produções, a Vaquejada é um dos eventos mais esperados ddo calendário de festas do interior. Em Salvador, os ingressos estarão disponíveis nas lojas do Pida no Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Paralela, Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, através do site.>

Atrações da Vaquejada de Serrinha Crédito: Divulgação

Tum Tum Tum>

1 - A baiana de Alagoinhas, Solange Almeida dá voz, em 2025, pela segunda vez, à música "Se Aprochegue São João", canção que embala a campanha A marca de beleza do seu São João do Boticário. Desde 2020, criada especialmente para as festas juninas. Solange também surge como a estrela da campanha do Novo Liz, fragrância feminina inspirada nas mulheres brasileiras e nordestinas. >

2 - No dia 15 de junho, a partir das 16h, no Candyall Guetho Square, acontece o Arraiá Guetho Square. Comandado pelos anfitriões Denny e Buja, da Timbalada, o evento chega com o espírito dos festejos juninos. A outra atração é Léo Estakazero. Eles prometem um repertório especial para celebrar uma das festas mais queridas dos baianos.>