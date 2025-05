ANGELA RO RO

'Pode ser que ela me ameace com processos. Estou pronto para os tribunais', diz ex-empresário de Angela Ro Ro

Desabafo de Paulinho Lima ex-empresário e amigo pessoal de Angela Ro Ro

O produtor, empresário, compositor e autor Paulinho Lima, baiano de Itabuna, que depois de viver 50 anos no Rio voltou para morar em Boipeba, resolveu se pronunciar a respeito da situação de Angela Ro Ro, que foi às redes sociais pedir ajuda para um suposto câncer que ela diz suspeitar . Paulinho tem autoridade para tal. Durante muitos anos ele empresariou artistas como Gal Costa (quando produziu o icônico show Gal –Fatal) Zizi Possi, Marina Lima, Lulu Santos, Léo Jaime, Emilio Santiago, Richie além de grupos como Kid Abelha. Com Angela ele continua, até hoje, mantendo uma relação fraternal. “Pode ser que com essa postagem ela me ameace com processos e outras coisas. Estou pronto para os tribunais". >

'Ângela, pelo que sei, não tem parentes próximos com quem conviva. Os que fez pela vida tem receio de contrariá-la. O que fazer? Já a resgatei uma vez, quando produzi seu primeiro disco e seu primeiro show no Teatro Ipanema. Ela é sempre carinhosa comigo e quando vou às suas apresentações, me faz citações do palco, falando do nosso encontro tão frutífero. Pode ser que com essa postagem ela me ameace com processos e outras coisas. Estou pronto para os tribunais. Não gostaria que ela terminasse seus dias como as irmãs Batista e outros que se esquecem de si mesmo'.>