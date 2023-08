Larissa Manoela tem plano de saúde cortado e descobre rombo de R$ 5 milhões em conta

A briga entre Larissa Manoela e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, segue dando o que falar. Agora, a novidade é que a atriz descobriu que teve o seu plano de saúde cortado por eles e notou um rombo recente de quase R$ 5 milhões em sua conta bancária. . "Descobri que eu estava sem plano de saúde por acaso. Ele foi cortado uns três meses", afirma a jovem, que terá novo trecho do desabafo exibido na noite deste domingo (20), no Fantástico, da TV Globo.

A equipe jurídica da atriz, a Proetti Advogados, disse ainda que algumas transferências bancárias foram feitas recentemente na conta da artista. "Larissa se surpreendeu verificando que haviam várias transferências feitas da conta dela para a conta dos pais nos últimos tempos. Uma soma superior a R$ 5 milhões", anunciou a defesa do atriz.

Larissa Manoela cedeu todo o seu patrimônio, avaliado em R$ 18 milhões, aos pais, para poder romper com eles e seguir administrando sua carreira com outros profissionais.

Os advogados disseram ainda que, até 2022, "Larissa não tinha sequer uma conta bancária em seu nome. As contas que existiam eram jurídicas e geridas pelos pais". Além disso, apenas um imóvel estaria no nome da atriz, um apartamento na Zona Oeste do Rio.