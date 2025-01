RESTRIÇÕES

Lista de pedidos e mapa mental: como Gracyanne Barbosa se preparou para ficar sem ovos no BBB

Influenciadora está pronta para lidar com a falta dos 40 ovos que consome diariamente, dizem amigos

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 08:57

Gracyanne Barbosa Crédito: Reproduçào

Desde que Gracyanne Barbosa foi anunciada no BBB 25, uma das maiores curiosidades dos fãs do reality tem sido saber como será a adaptação da musa fitness às restrições da casa. Gracyanne é famosa por seguir uma dieta rigorosa, que segundo ela mesma inclui a incrível quantidade diária de 40 ovos. A questão ficou no ar: como a ex de Belo vai lidar com a inevitável falta de ovos dentro da casa mais vigiada do Brasil?

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, a influenciadora se preparou para essa mudança há meses, realizando um trabalho psicológico com terapias, incluindo a criação de um mapa mental, com o objetivo de se adaptar à nova rotina alimentar sem comprometer seu humor e desempenho no jogo. Além disso, Gracyanne teve acompanhamento médico e nutricional para pensar em alternativas e substituições dentro das opções alimentares disponíveis no programa, entre os itens da Xepa e do VIP.

A coluna também revelou que a influenciadora fez alguns pedidos específicos para a produção do BBB. Ela solicitou que o cardápio das festas do Líder e dos almoços do Anjo inclua ovos e whey protein, seus alimentos preferidos. Gracyanne disse à produção que, se possível, gostaria de ter a oportunidade de consumir mais ovos e shakes de proteína em momentos especiais durante o programa.

Amigos da influenciadora também contaram que Gracyanne nunca consumiu fast food e estão curiosos para ver como ela reagirá, caso o cardápio de alguma festa seja baseado em alimentos de marcas como McDonald's, patrocinadora do programa.

O BBB 25 estreia na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro. Entre os participantes já confirmados estão a atriz Vitória Strada, e os atletas Diego e Daniele Hypolito.