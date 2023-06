Mulher acusa padre de participar de seu estupro em Pernambuco

. Crédito: Fundação Terra/Divulgação

Uma mulher acusou o padre Airton Freire de Lima, criador da Fundação Terra, de estuprá-la em agosto de 2022. Segundo a personal stylist Silvia Tavares de Souza, ele teve participação na violência.



Nesta quarta (31), a personal foi ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, no Centro do Recife, para pedir a conclusão da investigação do caso.



De acordo com o g1, o caso é investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Na última terça (30), o padre foi suspenso pela Diocese de Pesqueira, no Agreste do estado.

Segundo a mulher, ela foi estuprada por um motorista do padre, a mando do cardeal. Ele nega as acusações e diz que o afastamento permitirá que as investigações transcorram com tranquilidade.

De acordo com Sílvia, ela o conheceu quando buscou ajuda para tratar uma depressão. Durante um dos retiros espirituais que ele organizava, foi chamada pelo padre para ir em uma casa isolada, onde ficava os aposentos do padre, em agosto de 2022, e onde teria acontecido o estupro.

O padre teria pedido para que o motorista a estuprasse enquanto ele assistia e se masturbava. Ela teria sido ameaçada com uma faca para ficar no local.

O padre teria ainda tirado fotos da mulher e do motorista nus, teria acariciado as genitais do motorista e mandado que eles tomassem banho.

"Na hora que Jailson [o motorista] estava me estuprando, o outro [o padre] estava se masturbando. Quando terminou, ele [Airton] simplesmente se levantou, pediu pra tomar banho, eu fui totalmente desorientada, sem saber o que estava acontecendo. Foi a hora que o outro [Jailson] também saiu do banho. Ele [o religioso] pegou no testículo de Jailson e disse 'veja que coisa linda'. Eu disse 'eu vou morrer?'. Ele disse 'não, você não vai morrer, você vai ficar calada'", afirmou Silvia Tavares.

Seundo Silvia, a relação dela com o padre Airton era de proximidade. Ela chegou a tatuar o símbolo da Fundação Terra, onde acontecem os retiros, e a frase "Padre Airton: Creio em Deus pai".