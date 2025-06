SOFRIMENTO

Família cava sepultura de bebê de 11 meses após não encontrar cova aberta em cemitério

Caso aconteceu em Itacaré, no sul da Bahia

Uma família precisou cavar uma sepultura para poder enterrar um bebê de 11 meses no Cemitério Municipal de Itacaré, no sul da Bahia, na manhã de quinta-feira (5). Um vídeo mostra os parentes no entorno da cova e uma mulher lamentando a situação. >