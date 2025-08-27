GARIMPO DE SORTE

Mulher compra quadro de R$ 20 em brechó e descobre obra de arte que vale R$ 1 milhão

Descoberta surpreendente de uma pintura rara transformou a vida de uma mulher

Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:05

Ramona, de NC Wyeth Crédito: Imagem: Divulgação Bonhams Skinner

A história de um achado inacreditável em um brechó de Nova Hampshire está circulando pela internet. Uma mulher, que buscava molduras bonitas para um projeto pessoal, se deparou com uma pintura que, anos mais tarde, se revelaria uma verdadeira fortuna.

Comprada por meros quatro dólares, cerca de R$ 20, a obra permaneceu esquecida em um armário por anos, aguardando o momento certo para ter seu valor reconhecido. O item de brechó, inicialmente uma mera curiosidade, escondeu por muito tempo um segredo que transformaria a vida da sua nova dona.

Leia mais A história do soldado que ficou 53 anos esquecido em hospital psiquiátrico após a 2ª Guerra

A pintura, cuja origem permaneceu um mistério, se tornou um exemplo de como tesouros inesperados podem ser encontrados nos lugares mais improváveis, mudando o destino de quem tem a sorte de descobri-los.

Quadro milionário

O quadro, que a mulher adquiriu por impulso, não estava nem entre os seus objetivos de compra, mas chamou sua atenção pela beleza. Após a compra, ela tentou identificar o artista por conta própria, mas não obteve sucesso em suas pesquisas.

Foi só em maio de 2023, ao compartilhar a imagem em um grupo de Facebook chamado “Things Found in Walls”, que a surpreendente descoberta veio à tona, revelando o potencial financeiro da obra. Essa revelação inesperada, que começou com a simples curiosidade de uma comunidade online, abriu um novo capítulo para a proprietária da pintura.

O quadro, que passou tanto tempo na obscuridade, finalmente teve sua história e seu valor real desvendados, comprovando que a sorte pode estar em qualquer canto.

A Identificação da Obra de Arte Valiosa

A postagem da mulher no grupo de Facebook atraiu a atenção de Lauren Lewis, uma restauradora de arte e especialista do estado do Maine. A especialista prontamente identificou a pintura como uma obra de Newell Convers Wyeth, um dos mais renomados ilustradores dos Estados Unidos.

Lewis explicou que a mulher não havia adquirido apenas uma moldura bonita, mas sim uma peça de arte de um artista consagrado. A identificação trouxe à luz a real importância da pintura. A descoberta de uma obra de um artista tão proeminente em um brechó é um evento raro e fascinante. Essa revelação não apenas validou o valor da pintura, mas também a inseriu no contexto da história da arte, valorizando ainda mais a peça.

A História por Trás da Pintura de Wyeth

N. C. Wyeth, nascido em 1882, foi um ilustrador prolífico, conhecido por suas mais de três mil pinturas e ilustrações em 112 livros. Ele se destacou na ilustração de clássicos da ficção, como “Robinson Crusoé” e “Robin Hood”. A especialista Lauren Lewis acredita que o quadro comprado no brechó era uma ilustração descartada por Wyeth para o livro “Ramona”, de Helen Hunt Jackson. . A conexão da obra com uma história tão importante e com um artista tão renomado valoriza a peça de maneira inestimável. A arte se torna um portal para um tempo e uma narrativa específicos, aumentando sua atração.

O livro conta a história de uma jovem órfã após a Guerra do México em 1848, e a pintura retrata uma cena crucial do romance. O contexto histórico e literário por trás da pintura adiciona camadas de significado à sua beleza

A conexão da obra com uma história tão importante e com um artista tão renomado valoriza a peça de maneira inestimável. A arte se torna um portal para um tempo e uma narrativa específicos, aumentando sua atração.

O Significado da Cena Retratada na Obra

A pintura de Wyeth representa o tenso confronto entre a protagonista, Ramona, e sua madrasta, Señora Moreno. A especialista Lauren Lewis identificou que a frieza e o caráter duvidoso da madrasta são simbolizados pelas cores escuras de seu vestido.

Além disso, a presença de uma imagem de Maria Catarina de Sena em tons claros, no segundo plano da obra, é uma alusão à vida difícil e ríspida que Ramona vivia na casa de Moreno

A obra de arte captura perfeitamente a intensidade emocional e psicológica do momento. O uso da cor e do simbolismo na pintura demonstra a habilidade de Wyeth em transmitir a essência da história, tornando a obra mais profunda. A narrativa visual presente na tela revela o talento do artista em ilustrar as emoções de seus personagens.

Da Gaveta ao Leilão Milionário

O quadro foi leiloado em setembro de 2023 pela casa Bonhams Skinner e alcançou um valor de 250 mil dólares, o que equivale a mais de um milhão de reais. A história de como a peça foi parar no brechó de Nova Hampshire continua sendo um mistério, mas o valor alcançado no leilão comprova a sua raridade e importância.

A transição de um item de brechó para um objeto de desejo em um leilão de arte internacional é um conto de fadas moderno, demonstrando o poder do acaso. A descoberta fortuita, combinada com a identificação correta, transformou um objeto comum em um tesouro valioso.