Na Globo, Raul Gil desabafa sobre etarismo após demissão no SBT: 'Preconceito de idade'

Apresentador foi homenageado no programa 'Altas Horas'

Anna Luiza Santos

Publicado em 24 de março de 2025 às 19:53

Raul Gil no Altas Horas Crédito: Reprodução

No último sábado (22), o apresentador Raul Gil marcou presença na Globo, no programa ‘Altas Horas’, para receber uma homenagem pelas suas décadas de trabalho no entretenimento. Após ter sido demitido do SBT em dezembro do ano passado e não ser contratado por outra emissora, Raul desabafou sobre sua carreira. >

“A gente sente falta do público, do telespectador na rua. É um carinho muito grande que a gente tem pelo público e o público tem pela gente. Quando você fica fora da televisão... eu, por exemplo, sinto falta”, confessou. >

Em seguida, Raul comentou que trabalhou na emissora de Silvio Santos por 14 anos e que a demissão não é motivo para querer se aposentar. "Quando estive no Luciano Huck disse que iria me aposentar. Mas passou um mês, pensei, não vou me aposentar não. Se eu tiver que morrer no palco, vou morrer no palco", contou. >

O comunicador de 87 anos também aproveitou para criticar o etarismo envolvendo sua demissão do SBT e foi aclamado pela plateia do programa comandado por Serginho Groisman. >

“Voltei a fazer o programa, mas, de repente, parou o programa, acabou. Porque, como te falei, existe um preconceito de idade. 'Ah, fulano está velho', 'Sicrano está velho'. Não tem nada de velho. Velho é a pessoa que pensa que está velha. Eu não estou velho, eu sou mais jovem do que muitos jovens aí”, rebateu. >