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Nasce segundo filho de Andressa Ferreira e Thammy Miranda; saiba nome

Casal celebra chegada de segundo filho

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:59

Andressa Ferreira e Thammy Miranda em ensaio de fotos
Andressa Ferreira e Thammy Miranda em ensaio de fotos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nasceu nesta segunda-feira (13), em São Paulo, o segundo filho do casal Thammy Miranda e Andressa Ferreira. O casal, que já tem um menino, Bento, de 5 anos, agora celebra a chegada do caçula, Vicente.

Através dos Stories do Instagram, Thammy colocou a foto de um lençol bordado com o nome de Vicente. Na última quinta-feira (9), Andressa já tinha dado indícios de que o nascimento estava ao surgir exibindo o barrigão nas redes sociais. Na ocasião, ela contou que estava vivendo os últimos dias de gestação.

Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira

Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução
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Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira por Reprodução

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Imagem - Esposa de Thammy Miranda anuncia que está grávida

Esposa de Thammy Miranda anuncia que está grávida

Há alguns anos, Tammy e Andressa optaram pela fertilização in vitro para a vinda de Bento e afirmaram que já tinham um embrião pronto, o que facilitou um pouco o segundo processo.

Foto compartilhada por Thammy
Foto compartilhada por Thammy Crédito: Reprodução | Instagram

Tags:

Thammy Miranda E A Esposa

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