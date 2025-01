NAS TELINHAS

Netflix cancela Sandman após 8 mulheres acusarem Neil Gaiman de abuso sexual

Segunda temporada da série será a última

No início deste mês, a revista New York Magazine publicou uma série de relatos de mulheres que acusam Gaiman de abuso sexual. Segundo as vítimas, o autor teria praticado atos violentos, seguido de ameaças para elas não o denunciarem. A ex-esposa de Gaiman é acusada de ter participação nos abusos. >

O escritor nega as acusações, declarando que todas as relações foram consensuais. "Algumas das histórias horríveis que estão sendo contadas agora simplesmente nunca aconteceram, enquanto outras foram tão distorcidas do que realmente aconteceu que não têm relação com a realidade. Estou preparado para assumir a responsabilidade por quaisquer erros que cometi. Não estou disposto a virar as costas para a verdade, e não posso aceitar ser descrito como alguém que não sou, e não posso e não vou admitir ter feito coisas que não fiz", escreveu em seu blog. >