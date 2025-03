DIRETO E DISCRETO

Netinho explica o motivo de não querer revelar causa da internação

Pronunciamento foi feito através das redes sociais nesta sexta (07)

Por conta de problemas de saúde, Netinho foi obrigado a ficar de fora do Carnaval que celebra os 40 anos do Axé Music. Ele faria seis apresentações em cinco dias de folia. O artista foi hospitalizado no dia 25 de fevereiro após sentir dores nas costas, pouco depois de fazer três shows em Alagoas e Pernambuco. >

A internação ocorreu sob recomendação do Dr. Paraná, por Netinho ter um histórico de graves problemas de saúde. Em 2013, ele enfrentou complicações vasculares no abdômen e passou por cirurgias no fígado e no cérebro, além de ter quatro stents e uma válvula cerebral. >