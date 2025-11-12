FILME

‘O Diabo Veste Prada 2’ ganha trailer; assista

Filme é um marco dos anos 2000 e traz vários aprendizados sobre o mundo da moda

Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:05

Filme tem previsão de estreia para maio de 2026 Crédito: Reprodução | YouTube

Chegou o momento dos fashionistas de plantão e antenados em conteúdos voltados à moda, tirarem os melhores looks do guarda-roupa, porque o filme que marcou a moda no mundo está de volta! Após muitos spoilers e expectativas, foi divulgado o primeiro teaser trailer de “O Diabo Veste Prada 2”, nesta quarta-feira (12).

Ao som de “Vogue”, de Madonna, Meryl Streep e Anne Hathaway aparecem reprisando os icônicos papéis de Miranda Priestly e Andy Sachs, respectivamente. Também retornam no longa, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Também se junta ao elenco o ator Kenneth Branagh, como o marido de Miranda Priestly. O filme chega aos cinemas no dia 1ª de maio de 2026.

Segundo a revista “Variety”, “O Diabo Veste Prada 2” mostrará a editora-chefe da revista “Runway”, enfrentando os desafios de manter sua carreira em um cenário em que o jornalismo impresso perde força.

O longa coloca Miranda em embate contra Emily Charlton, sua ex-assistente que se tornou uma grande executiva de um grupo de luxo de investidores, e cuja publicidade viria a calhar para salvar a reputação de Miranda.