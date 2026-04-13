CIÊNCIA

O fungo de Chernobyl que desenvolveu uma habilidade incrível para sobreviver à radiação

Fungos encontrados em Chernobyl desafiam a lógica ao sobreviver, e crescer, em ambientes altamente radioativos



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 21:00

Descoberta científica mostra que a vida pode se adaptar a condições extremas de formas que parecem saídas da ficção Crédito: Medmyco/ Wikimedia Commons

A ideia de organismos que sobrevivem consumindo energia extrema pode parecer coisa de filme, mas a ciência já encontrou exemplos surpreendentes na vida real. Em áreas altamente contaminadas por radiação, como a região de Usina Nuclear de Chernobyl, existem fungos capazes de se adaptar e até prosperar nesse ambiente hostil.

Fungos que vivem onde quase nada sobrevive

Após o desastre nuclear, cientistas identificaram formas de vida incomuns na zona de exclusão. Entre elas estão os chamados fungos radiotróficos, que conseguem crescer em locais com altos níveis de radiação, algo letal para a maioria dos organismos.

A vida após o desastre nuclear de Chernobyl 1 de 8

Esses fungos foram estudados em pesquisas publicadas na revista PLOS One e incluem espécies como Cryptococcus neoformans e Cladosporium sphaerospermum.

Como esses organismos funcionam

Esses microrganismos utilizam a melanina, o mesmo pigmento presente na pele humana, para interagir com a radiação ionizante. Esse processo pode ajudar na geração de energia para suas funções vitais.

Conhecido como “radiossíntese”, esse mecanismo ainda não é totalmente compreendido. O que se sabe é que a radiação altera propriedades da melanina, facilitando reações químicas essenciais para o metabolismo do fungo.

Na prática, isso permite que esses organismos:

Cresçam mais rapidamente em ambientes extremos

Aproveitem melhor nutrientes escassos

Sobrevivam em locais altamente contaminados Apesar disso, eles ainda dependem de matéria orgânica para se desenvolver. Apesar disso, eles ainda dependem de matéria orgânica para se desenvolver.

A descoberta em Chernobyl

O primeiro registro desses fungos aconteceu durante expedições científicas lideradas pela microbiologista Nelli Zhdanova. A missão buscava identificar formas de vida ao redor do reator destruído, e acabou revelando dezenas de espécies adaptadas à radiação.

E o Sol, qual será seu destino?

Embora esses organismos consigam lidar com radiação, eles não têm relação com fenômenos espaciais como estrelas. O Sol, por exemplo, já tem um destino definido pela ciência: daqui a bilhões de anos, ele se transformará em uma gigante vermelha.