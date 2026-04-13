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O fungo de Chernobyl que desenvolveu uma habilidade incrível para sobreviver à radiação

Fungos encontrados em Chernobyl desafiam a lógica ao sobreviver, e crescer, em ambientes altamente radioativos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 21:00

Descoberta científica mostra que a vida pode se adaptar a condições extremas de formas que parecem saídas da ficção
Descoberta científica mostra que a vida pode se adaptar a condições extremas de formas que parecem saídas da ficção Crédito: Medmyco/ Wikimedia Commons

A ideia de organismos que sobrevivem consumindo energia extrema pode parecer coisa de filme, mas a ciência já encontrou exemplos surpreendentes na vida real. Em áreas altamente contaminadas por radiação, como a região de Usina Nuclear de Chernobyl, existem fungos capazes de se adaptar e até prosperar nesse ambiente hostil.

Fungos que vivem onde quase nada sobrevive

Após o desastre nuclear, cientistas identificaram formas de vida incomuns na zona de exclusão. Entre elas estão os chamados fungos radiotróficos, que conseguem crescer em locais com altos níveis de radiação, algo letal para a maioria dos organismos.

A vida após o desastre nuclear de Chernobyl

Cães da região estão evoluindo de forma acelerada por Imagem gerada por IA
Chernobyl abriga uma população ativa de predadores no topo da cadeia alimentar por Shutterstock
Diferente de Hiroshima e Nagasaki, onde a radiação caiu rapidamente, o material radioativo ali se fixou no solo por Shutterstock
Chernobyl - lobos circulam, caçam e se reproduzem na região, formando uma população considerada estável por Shutterstock
Turistas em visita a Usina de Chernobyl na Ucrânia, onde a 32 anos ocorreu o maior desastre de vazamento de energia nuclear. por SERGEI SUPINSKY/AFP
Crianças que sofreram as consequências do acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia chegam ao aeroporto de Hanover, na Alemanha, onde serão acolhidas para tratamento por famílias luteranas. por OLE SPATA/AFP
Ativistas protestam em frente ao Parlamento ucraniano em Kiev. Mais de 1.000 manifestantes entre mineiros de carvão, veteranos da guerra Soviética do Afeganistão e Chernobyl se uniram para exigir salários decentes e benefícios sociais. por GENYA SAVILOV/AFP
Esse contraste de vida em meio à tragédia chamou atenção da comunidade científica por Reprodução
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Cães da região estão evoluindo de forma acelerada por Imagem gerada por IA

Esses fungos foram estudados em pesquisas publicadas na revista PLOS One e incluem espécies como Cryptococcus neoformans e Cladosporium sphaerospermum.

Como esses organismos funcionam

Esses microrganismos utilizam a melanina, o mesmo pigmento presente na pele humana, para interagir com a radiação ionizante. Esse processo pode ajudar na geração de energia para suas funções vitais.

Conhecido como “radiossíntese”, esse mecanismo ainda não é totalmente compreendido. O que se sabe é que a radiação altera propriedades da melanina, facilitando reações químicas essenciais para o metabolismo do fungo.

Na prática, isso permite que esses organismos:

  • Cresçam mais rapidamente em ambientes extremos
  • Aproveitem melhor nutrientes escassos
  • Sobrevivam em locais altamente contaminados
Apesar disso, eles ainda dependem de matéria orgânica para se desenvolver.

A descoberta em Chernobyl

O primeiro registro desses fungos aconteceu durante expedições científicas lideradas pela microbiologista Nelli Zhdanova. A missão buscava identificar formas de vida ao redor do reator destruído, e acabou revelando dezenas de espécies adaptadas à radiação.

E o Sol, qual será seu destino?

Embora esses organismos consigam lidar com radiação, eles não têm relação com fenômenos espaciais como estrelas. O Sol, por exemplo, já tem um destino definido pela ciência: daqui a bilhões de anos, ele se transformará em uma gigante vermelha.

Nesse processo, a estrela deve se expandir e pode engolir planetas próximos, como Mercúrio e Vênus, e possivelmente até a Terra. Depois, perderá suas camadas externas e dará origem a uma nebulosa, restando apenas um núcleo denso conhecido como anã branca.

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Tags:

Fungo Ciência

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