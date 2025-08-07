Para que serve o furo no lacre da latinha? Spoiler: não é para encaixar o canudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:00
Você já reparou naquele furinho no lacre da latinha de refrigerante? Muita gente pensa que ele foi feito para acomodar o canudo, mas essa ideia está incorreta.
Na verdade, essa parte do design tem uma função bem mais objetiva. Criada em 1962 por Ermal Cleon Fraze, a aba foi pensada para eliminar a necessidade de abridores, tornando o processo de abertura mais simples e rápido.
Fraze, um engenheiro dos Estados Unidos, teve essa ideia durante um piquenique, ao notar que ninguém por ali tinha um abridor para abrir sua lata de cerveja.
Que lacre!
Ele então projetou um sistema em que a própria lingueta se soltava ao puxar. Anos depois, em 1975, Daniel F. Cudzik refinou o modelo, criando a pequena alavanca metálica com perfuração oval usada até hoje.
Embora seja comum pensar que o furo da aba foi feito para firmar canudos, a função original dessa peça é agir como alavanca e facilitar a abertura da lata.
Com isso, a embalagem pode ser aberta de forma prática e sem esforço. O formato também contribui para o uso mais eficiente do alumínio, um recurso valioso, e ajuda a reduzir o impacto ambiental.
Além do detalhe do lacre, as latas se destacam por serem leves e, ao mesmo tempo, resistentes.
Mesmo sendo fabricadas com camadas de alumínio mais finas que um fio de cabelo, elas suportam até 90 quilos de pressão vertical, o que mostra a eficácia do material sem perder robustez.
Segundo dados da Associação Brasileira da Lata de Alumínio (Abralatas), o Brasil comercializou 34,8 bilhões de unidades, ocupando o terceiro lugar entre os maiores mercados mundiais.
A maneira como o alumínio é aproveitado, com economia de material e manutenção da qualidade, favorece a preservação de recursos e incentiva a reciclagem, essencial para a sustentabilidade.
Com o tempo, o design e a usabilidade das latas passaram por adaptações. As transformações não foram apenas visuais, mas também ligadas à praticidade e ao cuidado com o meio ambiente.
A lingueta do lacre é um bom exemplo de como pequenas melhorias fazem diferença. Essas atualizações revelam o esforço da indústria em unir conveniência e responsabilidade ambiental, em sintonia com as demandas atuais.