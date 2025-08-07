CURIOSIDADE

Para que serve o furo no lacre da latinha? Spoiler: não é para encaixar o canudo

A construção da embalagem é mais complexa do que parece e passou por mudanças com o tempo

Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:00

Mais do que o detalhe da aba, as latas chamam atenção por sua estrutura leve e resistente Crédito: Freepik

Você já reparou naquele furinho no lacre da latinha de refrigerante? Muita gente pensa que ele foi feito para acomodar o canudo, mas essa ideia está incorreta.

Na verdade, essa parte do design tem uma função bem mais objetiva. Criada em 1962 por Ermal Cleon Fraze, a aba foi pensada para eliminar a necessidade de abridores, tornando o processo de abertura mais simples e rápido.

Fraze, um engenheiro dos Estados Unidos, teve essa ideia durante um piquenique, ao notar que ninguém por ali tinha um abridor para abrir sua lata de cerveja.

Ele então projetou um sistema em que a própria lingueta se soltava ao puxar. Anos depois, em 1975, Daniel F. Cudzik refinou o modelo, criando a pequena alavanca metálica com perfuração oval usada até hoje.

Para que o furo serve, afinal?

Embora seja comum pensar que o furo da aba foi feito para firmar canudos, a função original dessa peça é agir como alavanca e facilitar a abertura da lata.

Com isso, a embalagem pode ser aberta de forma prática e sem esforço. O formato também contribui para o uso mais eficiente do alumínio, um recurso valioso, e ajuda a reduzir o impacto ambiental.

Resistência e eficiência

Além do detalhe do lacre, as latas se destacam por serem leves e, ao mesmo tempo, resistentes.

Mesmo sendo fabricadas com camadas de alumínio mais finas que um fio de cabelo, elas suportam até 90 quilos de pressão vertical, o que mostra a eficácia do material sem perder robustez.

Segundo dados da Associação Brasileira da Lata de Alumínio (Abralatas), o Brasil comercializou 34,8 bilhões de unidades, ocupando o terceiro lugar entre os maiores mercados mundiais.

A maneira como o alumínio é aproveitado, com economia de material e manutenção da qualidade, favorece a preservação de recursos e incentiva a reciclagem, essencial para a sustentabilidade.

Mudanças ao longo dos anos

Com o tempo, o design e a usabilidade das latas passaram por adaptações. As transformações não foram apenas visuais, mas também ligadas à praticidade e ao cuidado com o meio ambiente.