“Acorda, Pedrinho...”. O homem que inspirou a música que virou febre em todo o país em 2022 morreu na noite desta segunda-feira (25), dia de Natal.



Pedro Domingos do Prado tinha 65 anos e foi encontrado morto em um quarto de hotel onde morava, no centro de Curitiba-PR.



O hit da banda Jovem Dionísio foi criado em homenagem a Pedro Domingos, que vivia dormindo em um boteco e, quando acordava, corria para jogar sinuca. A banda curitibana estourou com a música e figurou no topo das mais ouvidas nas plataformas digitais no Brasil e no mundo em 2022.