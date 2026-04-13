SUCESSO INUSITADO

Ponte 'invertida' em que água passa por cima vira parada obrigatória de motoristas que fogem das praias cheias

O local fica em Pedra Branca do Araraquara e reúne sensação de descoberta com estrutura simples para receber visitantes



Agência Correio

Matheus Ribeiro

Publicado em 13 de abril de 2026 às 13:00

O que era uma solução prática para veículos e equipes virou um destino improvável para quem procura rios, sossego e um roteiro fora do comum Crédito: Wikimedia Commons

A ponte invertida do Rio São João transformou uma solução prática em atração turística no litoral sul do Brasil. Na região de Pedra Branca do Araraquara, a estrutura chama atenção porque a água passa sobre a pista e cria uma cena difícil de esquecer.

Construída em 2009 para atender uma demanda da Petrobras, a travessia deixou para trás o papel meramente funcional e passou a atrair visitantes em busca de natureza, banho de rio e um cenário que foge do padrão das pontes tradicionais.

O sucesso do lugar nasce justamente desse contraste. De um lado, há uma obra feita para resolver um problema real de acesso. Do outro, existe uma paisagem de mata, água corrente e silêncio, capaz de transformar a passagem em passeio.

Ponte invertida do Rio São João 1 de 2

O que é uma ponte invertida

A chamada ponte invertida parece incomum à primeira vista, mas sua lógica é simples. Em vez de erguer a pista sobre o rio, a passagem foi implantada rente ao leito, permitindo que uma lâmina d’água cubra o concreto em condições normais.

Esse desenho explica por que tanta gente também a conhece como ponte molhada ou ponte submersa. Na prática, o motorista atravessa com alguns centímetros de água sobre a pista, o que cria a sensação de que a estrada desaparece sob o fluxo do rio.

A estrutura nasceu para facilitar o deslocamento de veículos e trabalhadores até dutos instalados do outro lado do Rio São João. Antes dela, moradores improvisavam a travessia com blocos de concreto, numa solução mais vulnerável à força da correnteza.

Por que o lugar faz tanto sucesso nas redes

A fama digital da ponte tem explicação visual imediata. O cenário rompe a expectativa de quem imagina uma ponte elevada e entrega o oposto: água, concreto e mata dividindo o mesmo enquadramento, num efeito que prende o olhar logo na primeira imagem.

Além disso, a localização ajuda a ampliar o alcance do atrativo. A proximidade entre Paraná e Santa Catarina coloca o ponto no radar de moradores e turistas dos dois estados, especialmente nos períodos de calor, quando rios e recantos tranquilos ganham força.

Onde natureza e intervenção humana se encontram

A ponte não tenta esconder sua função, mas acaba incorporada ao ambiente, cercada por rios, cachoeiras, lagos e áreas rurais que ampliam a experiência de quem visita a região.