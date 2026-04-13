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Novo ciclo astrológico: Lua em Peixes traz clareza e direção para transformar a vida dos signos nesta segunda (13 de abril)

O encontro entre a pressa de Áries e a sensibilidade pisciana abre um portal de intuição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:32

Signos e sonhos
Signos e sonhos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acordou sentindo que o ritmo do mundo está estranho, saiba que o céu está passando por uma troca de guarda emocionante. Enquanto o Sol e Marte em Áries gritam por urgência, a Lua desliza para o signo de Peixes, pedindo que você dê um passo para trás e respire. Para os signos de Câncer, Peixes e Áries, o dia marca o início de um novo ciclo interno onde a 'limpeza emocional' é a chave para o progresso. É o momento de silenciar o barulho externo para ouvir o que a sua alma tem tentado dizer.

Para os arianos, esse movimento funciona como um freio de segurança vital. Com tanta energia acumulada, agir por impulso pode ser um tiro no pé; por isso, a Lua em Peixes atua como aquela 'voz da consciência' que evita desastres. Já os piscianos sentem um verdadeiro despertar. Você está no seu elemento, e sua força espiritual será o seu maior escudo. Aproveite essa segunda-feira para meditar, anotar seus sonhos e confiar naquelas sensações estranhas no estômago.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

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Câncer também vive um dia de expansão de consciência. Sabe aquele curso ou livro que você deixou de lado? O céu indica que o aprendizado hoje flui como água. É um dia excelente para buscar respostas em terapias, orações ou em um passeio silencioso junto à natureza. A agressividade do mundo parece diminuir quando você decide focar no que é invisível aos olhos, mas essencial ao coração. A intuição não é fuga da realidade, é a ferramenta mais moderna para lidar com ela.

A dica do dia é: não lute contra o cansaço ou a distração. Se a mente voar, deixe-a ir buscar inspiração, mas mantenha um caderninho por perto. O universo está enviando clareza através de símbolos e coincidências. Ao final do dia, você perceberá que as decisões mais corajosas não vêm do grito, mas da certeza mansa que nasce no silêncio da alma. Prepare-se, pois a direção que você tanto buscava finalmente apareceu.

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