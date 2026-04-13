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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:32
Se você acordou sentindo que o ritmo do mundo está estranho, saiba que o céu está passando por uma troca de guarda emocionante. Enquanto o Sol e Marte em Áries gritam por urgência, a Lua desliza para o signo de Peixes, pedindo que você dê um passo para trás e respire. Para os signos de Câncer, Peixes e Áries, o dia marca o início de um novo ciclo interno onde a 'limpeza emocional' é a chave para o progresso. É o momento de silenciar o barulho externo para ouvir o que a sua alma tem tentado dizer.
Para os arianos, esse movimento funciona como um freio de segurança vital. Com tanta energia acumulada, agir por impulso pode ser um tiro no pé; por isso, a Lua em Peixes atua como aquela 'voz da consciência' que evita desastres. Já os piscianos sentem um verdadeiro despertar. Você está no seu elemento, e sua força espiritual será o seu maior escudo. Aproveite essa segunda-feira para meditar, anotar seus sonhos e confiar naquelas sensações estranhas no estômago.
Perfume ideal para cada signo
Câncer também vive um dia de expansão de consciência. Sabe aquele curso ou livro que você deixou de lado? O céu indica que o aprendizado hoje flui como água. É um dia excelente para buscar respostas em terapias, orações ou em um passeio silencioso junto à natureza. A agressividade do mundo parece diminuir quando você decide focar no que é invisível aos olhos, mas essencial ao coração. A intuição não é fuga da realidade, é a ferramenta mais moderna para lidar com ela.
A dica do dia é: não lute contra o cansaço ou a distração. Se a mente voar, deixe-a ir buscar inspiração, mas mantenha um caderninho por perto. O universo está enviando clareza através de símbolos e coincidências. Ao final do dia, você perceberá que as decisões mais corajosas não vêm do grito, mas da certeza mansa que nasce no silêncio da alma. Prepare-se, pois a direção que você tanto buscava finalmente apareceu.