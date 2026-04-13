ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (13 de abril) para atrair sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:44

Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira (13), a semana começa com uma mistura vibrante no céu. Enquanto o Sol e Marte em Áries nos dão aquele empurrão para sair da cama com tudo, a Lua entra no signo de Peixes, trazendo uma energia mais mística e sensível.

É o famoso dia de 'sentir antes de agir'. Sabe aquele palpite que vem do nada ou aquele sonho que parece um aviso? Pois é, hoje a sua intuição é a sua melhor ferramenta de estratégia. A força ariana te dá a coragem de tentar, mas é a sensibilidade pisciana que vai te mostrar o caminho. No jogo e na vida, quem souber equilibrar a ousadia com o instinto pode se dar muito bem.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

A vitalidade está nas alturas, mas a Lua em Peixes pede um pouco de calma. Antes de sair decidindo tudo no impulso, dê uma pausa e escute o que o seu interior diz. No trabalho, o planejamento silencioso rende mais que o barulho.



A vitalidade está nas alturas, mas a Lua em Peixes pede um pouco de calma. Antes de sair decidindo tudo no impulso, dê uma pausa e escute o que o seu interior diz. No trabalho, o planejamento silencioso rende mais que o barulho. Números da sorte: 9, 22, 41

Touro (20/04 a 20/05)

O dia favorece o contato com os amigos e os grandes sonhos para o futuro. Você vai se sentir mais conectado com as pessoas ao seu redor. No amor, a cumplicidade é a palavra-chave, aproveite para fortalecer os laços.



O dia favorece o contato com os amigos e os grandes sonhos para o futuro. Você vai se sentir mais conectado com as pessoas ao seu redor. No amor, a cumplicidade é a palavra-chave, aproveite para fortalecer os laços. Números da sorte: 14, 37, 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seu foco está na carreira. Mas atenção, geminiano, a Lua pode criar algumas 'nuvens' de confusão. Mantenha os pés no chão para não criar expectativas irreais. No amor, preserve sua intimidade e evite fofocas.



Seu foco está na carreira. Mas atenção, geminiano, a Lua pode criar algumas 'nuvens' de confusão. Mantenha os pés no chão para não criar expectativas irreais. No amor, preserve sua intimidade e evite fofocas. Números da Sorte: 5, 18, 44



Câncer (21/06 a 22/07)

O dia é perfeito para buscar novos conhecimentos ou se conectar com a sua espiritualidade. No campo afetivo, o desejo de expandir horizontes com o parceiro está em alta. Que tal planejar algo novo?



O dia é perfeito para buscar novos conhecimentos ou se conectar com a sua espiritualidade. No campo afetivo, o desejo de expandir horizontes com o parceiro está em alta. Que tal planejar algo novo? Números da sorte: 7, 29, 53

Leão (23/07 a 22/08)

Hora de profundidade. O céu te convida a desapegar do que não te faz bem e focar na transformação. No trabalho, seu faro para negócios está apuradíssimo. Use essa perspicácia para negociar e organizar suas finanças.



Hora de profundidade. O céu te convida a desapegar do que não te faz bem e focar na transformação. No trabalho, seu faro para negócios está apuradíssimo. Use essa perspicácia para negociar e organizar suas finanças. Números da sorte: 3, 21, 59

Virgem (23/08 a 22/09)

O foco hoje é o outro. Parcerias e relacionamentos pedem mais empatia e menos críticas. No amor, o clima está super romântico; aproveite para demonstrar seu afeto de forma mais poética e suave.



O foco hoje é o outro. Parcerias e relacionamentos pedem mais empatia e menos críticas. No amor, o clima está super romântico; aproveite para demonstrar seu afeto de forma mais poética e suave. Números da sorte: 2, 16, 48

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Sua rotina pede um ritmo mais tranquilo. Não force o motor se sentir cansaço; respeite os limites do seu corpo. No trabalho, a inspiração será sua melhor amiga para resolver as tarefas do dia a dia.



Sua rotina pede um ritmo mais tranquilo. Não force o motor se sentir cansaço; respeite os limites do seu corpo. No trabalho, a inspiração será sua melhor amiga para resolver as tarefas do dia a dia. Números da sorte: 12, 30, 55

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua favorece a criatividade, o lazer e o magnetismo pessoal. Se está solteiro, seu charme será difícil de ignorar. No trabalho, aposte nas suas ideias mais autorais e mostre sua confiança.



A Lua favorece a criatividade, o lazer e o magnetismo pessoal. Se está solteiro, seu charme será difícil de ignorar. No trabalho, aposte nas suas ideias mais autorais e mostre sua confiança. Números da sorte: 8, 25, 47



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

O agito do mundo pode esperar um pouco; seu refúgio hoje é o lar. Resolver questões familiares ou curtir o seu canto trará o equilíbrio necessário. No trabalho, a discrição será sua maior aliada neste início de semana.



O agito do mundo pode esperar um pouco; seu refúgio hoje é o lar. Resolver questões familiares ou curtir o seu canto trará o equilíbrio necessário. No trabalho, a discrição será sua maior aliada neste início de semana. Números da sorte: 4, 19, 36

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Suas palavras estão poderosas e, ao mesmo tempo, gentis. É o momento ideal para reuniões e conversas que pedem tato. No amor, use o diálogo para curar qualquer mal-entendido. Sua intuição te guiará no que dizer.



Suas palavras estão poderosas e, ao mesmo tempo, gentis. É o momento ideal para reuniões e conversas que pedem tato. No amor, use o diálogo para curar qualquer mal-entendido. Sua intuição te guiará no que dizer. Números da sorte: 10, 33, 51

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Cuidado com as comprinhas emocionais! A Lua em Peixes pode te dar vontade de gastar para se sentir melhor. O foco deve ser na organização do seu orçamento e na valorização do que você já construiu.



Cuidado com as comprinhas emocionais! A Lua em Peixes pode te dar vontade de gastar para se sentir melhor. O foco deve ser na organização do seu orçamento e na valorização do que você já construiu. Números da sorte: 11, 27, 60

Peixes (20/02 a 20/03)

A Lua está no seu signo e você é o protagonista! Suas emoções estão intensas e sua força espiritual está no ápice. Confie cegamente nos seus instintos no trabalho e deixe o coração comandar o romance.



A Lua está no seu signo e você é o protagonista! Suas emoções estão intensas e sua força espiritual está no ápice. Confie cegamente nos seus instintos no trabalho e deixe o coração comandar o romance. Números da sorte: 1, 15, 32

Dica do Dia: A distração pode ser uma armadilha hoje por causa da forte energia pisciana. Anote seus compromissos e use o impulso de Áries para não deixar nada importante passar batido!

