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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:44
Nesta segunda-feira (13), a semana começa com uma mistura vibrante no céu. Enquanto o Sol e Marte em Áries nos dão aquele empurrão para sair da cama com tudo, a Lua entra no signo de Peixes, trazendo uma energia mais mística e sensível.
É o famoso dia de 'sentir antes de agir'. Sabe aquele palpite que vem do nada ou aquele sonho que parece um aviso? Pois é, hoje a sua intuição é a sua melhor ferramenta de estratégia. A força ariana te dá a coragem de tentar, mas é a sensibilidade pisciana que vai te mostrar o caminho. No jogo e na vida, quem souber equilibrar a ousadia com o instinto pode se dar muito bem.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: A distração pode ser uma armadilha hoje por causa da forte energia pisciana. Anote seus compromissos e use o impulso de Áries para não deixar nada importante passar batido!
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.