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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (13 de abril) para atrair sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de abril de 2026 às 10:44

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira (13), a semana começa com uma mistura vibrante no céu. Enquanto o Sol e Marte em Áries nos dão aquele empurrão para sair da cama com tudo, a Lua entra no signo de Peixes, trazendo uma energia mais mística e sensível.

É o famoso dia de 'sentir antes de agir'. Sabe aquele palpite que vem do nada ou aquele sonho que parece um aviso? Pois é, hoje a sua intuição é a sua melhor ferramenta de estratégia. A força ariana te dá a coragem de tentar, mas é a sensibilidade pisciana que vai te mostrar o caminho. No jogo e na vida, quem souber equilibrar a ousadia com o instinto pode se dar muito bem.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    A vitalidade está nas alturas, mas a Lua em Peixes pede um pouco de calma. Antes de sair decidindo tudo no impulso, dê uma pausa e escute o que o seu interior diz. No trabalho, o planejamento silencioso rende mais que o barulho.
  • Números da sorte: 9, 22, 41

  • Touro (20/04 a 20/05)
    O dia favorece o contato com os amigos e os grandes sonhos para o futuro. Você vai se sentir mais conectado com as pessoas ao seu redor. No amor, a cumplicidade é a palavra-chave, aproveite para fortalecer os laços.
  • Números da sorte: 14, 37, 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Seu foco está na carreira. Mas atenção, geminiano, a Lua pode criar algumas 'nuvens' de confusão. Mantenha os pés no chão para não criar expectativas irreais. No amor, preserve sua intimidade e evite fofocas.
  • Números da Sorte: 5, 18, 44

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O dia é perfeito para buscar novos conhecimentos ou se conectar com a sua espiritualidade. No campo afetivo, o desejo de expandir horizontes com o parceiro está em alta. Que tal planejar algo novo?
  • Números da sorte: 7, 29, 53

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Hora de profundidade. O céu te convida a desapegar do que não te faz bem e focar na transformação. No trabalho, seu faro para negócios está apuradíssimo. Use essa perspicácia para negociar e organizar suas finanças.
  • Números da sorte: 3, 21, 59

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O foco hoje é o outro. Parcerias e relacionamentos pedem mais empatia e menos críticas. No amor, o clima está super romântico; aproveite para demonstrar seu afeto de forma mais poética e suave.
  • Números da sorte: 2, 16, 48

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua rotina pede um ritmo mais tranquilo. Não force o motor se sentir cansaço; respeite os limites do seu corpo. No trabalho, a inspiração será sua melhor amiga para resolver as tarefas do dia a dia.
  • Números da sorte: 12, 30, 55

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A Lua favorece a criatividade, o lazer e o magnetismo pessoal. Se está solteiro, seu charme será difícil de ignorar. No trabalho, aposte nas suas ideias mais autorais e mostre sua confiança.
  • Números da sorte: 8, 25, 47

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O agito do mundo pode esperar um pouco; seu refúgio hoje é o lar. Resolver questões familiares ou curtir o seu canto trará o equilíbrio necessário. No trabalho, a discrição será sua maior aliada neste início de semana.
  • Números da sorte: 4, 19, 36

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Suas palavras estão poderosas e, ao mesmo tempo, gentis. É o momento ideal para reuniões e conversas que pedem tato. No amor, use o diálogo para curar qualquer mal-entendido. Sua intuição te guiará no que dizer.
  • Números da sorte: 10, 33, 51

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Cuidado com as comprinhas emocionais! A Lua em Peixes pode te dar vontade de gastar para se sentir melhor. O foco deve ser na organização do seu orçamento e na valorização do que você já construiu.
  • Números da sorte: 11, 27, 60

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A Lua está no seu signo e você é o protagonista! Suas emoções estão intensas e sua força espiritual está no ápice. Confie cegamente nos seus instintos no trabalho e deixe o coração comandar o romance.
  • Números da sorte: 1, 15, 32

Dica do Dia: A distração pode ser uma armadilha hoje por causa da forte energia pisciana. Anote seus compromissos e use o impulso de Áries para não deixar nada importante passar batido!

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

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