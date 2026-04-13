ALIMENTAÇÃO

Estudo acompanha por 1 ano quem come aveia todos os dias e percebe essas mudanças no corpo

Pesquisa com adultos com diabetes tipo 2 e sobrepeso comparou 50 g e 100 g de aveia integral por dia



Matheus Ribeiro

Agência Correio

Publicado em 13 de abril de 2026 às 12:12

O cereal foi testado dentro de uma dieta saudável e mostrou respostas metabólicas relevantes Crédito: Freepik

A aveia ganhou fama de alimento “do bem”, mas um ensaio clínico randomizado indica que seus efeitos podem ir além da reputação. Em adultos com diabetes tipo 2 e sobrepeso, o consumo diário do grão integral esteve ligado a melhora em marcadores importantes de saúde metabólica.

O estudo foi realizado em Baotou, na China, e acompanhou 298 participantes com índice de massa corporal compatível com sobrepeso. O objetivo foi medir, em condições controladas e também na vida real, como a aveia interfere na glicose, nos lipídios do sangue e no controle do peso.

Benefícios da aveia para a saúde 1 de 16

Na prática, a pesquisa ajuda a entender por que a aveia aparece com tanta frequência em recomendações alimentares. Mais do que um ingrediente versátil, ela se mostrou uma peça funcional dentro de uma estratégia nutricional pensada para quem precisa cuidar melhor do metabolismo.

Como o estudo foi feito

Os pesquisadores dividiram os voluntários em quatro grupos: cuidados habituais, dieta saudável, dieta saudável com 50 g de aveia integral e dieta saudável com 100 g de aveia integral. A comparação permitiu observar o que vinha da dieta em geral e o que poderia ser atribuído ao cereal.

Nos primeiros 30 dias, os participantes ficaram em um hotel, com refeições supervisionadas por nutricionistas e registro diário da adesão ao plano alimentar. Depois, voltaram para casa e seguiram em acompanhamento por um ano, com contato mensal e avaliações clínicas a cada três meses.

O que mudou após 30 dias e 1 ano

No curto prazo, os grupos que consumiram aveia tiveram redução maior da glicose pós-prandial, aquela que sobe depois das refeições. Entre os que ingeriram 100 g por dia, também houve melhora superior na resistência à insulina, além de queda mais acentuada no colesterol total e no LDL.

Já no acompanhamento de um ano, o grupo de 100 g se destacou com redução maior de peso, hemoglobina glicada e triglicerídeos. O trabalho também indica que os efeitos sobre colesterol e controle glicêmico podem ser mantidos ao longo do tempo quando a aveia entra de forma consistente na rotina alimentar.

Um detalhe importante dá mais força ao resultado: no período curto, todos os grupos em intervenção perderam peso, mas a diferença entre aveia e dieta saudável não apareceu com clareza estatística. Isso sugere que alguns efeitos demoram mais para se consolidar do que outros.

Por que a aveia pode agir assim

A explicação mais forte passa pelo β-glucano, fibra solúvel presente em alta concentração na aveia. Segundo o estudo, esse composto aumenta a viscosidade intestinal, desacelera a absorção de carboidratos e lipídios e ajuda a conter picos de glicose e colesterol no sangue.