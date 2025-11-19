MODA

Por que às quartas-feiras usamos rosa? Entenda a tradição que atravessa gerações

É uma forma divertida de dizer que moda e cultura andam juntas

Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:41

Filme 'Meninas Malvadas' tem relação com cultura Crédito: Divulgação

O hábito de usar rosa às quartas-feiras virou uma espécie de tradição entre fãs de cultura pop, e a explicação vem diretamente de um dos filmes mais icônicos dos anos 2000: “Meninas Malvadas” (“Mean Girls”). Lançado em 2004, o longa estrelado por Lindsay Lohan e Rachel McAdams popularizou a frase “On Wednesdays, we wear pink” (“Às quartas, usamos rosa”), dita pelo grupo das populares do colégio, liderado por Regina George.

Na história, o uso do rosa fazia parte das regras do grupo e representava status, pertencimento e uma estética cuidadosamente construída. Com o tempo, a frase ultrapassou o universo do cinema e virou um símbolo de empoderamento, humor e identidade coletiva, especialmente entre mulheres e pessoas que cresceram assistindo ao filme.

Nas redes sociais, a tradição ganhou força a cada nova geração. Às quartas, muitas pessoas publicam fotos vestindo rosa como uma forma leve de se conectar com essa referência cultural e celebrar a amizade, a feminilidade e a autoexpressão. Marcas de moda, influenciadores e até escritórios e escolas costumam aderir à brincadeira, que mistura nostalgia e estilo.