Por que às quartas-feiras usamos rosa? Entenda a tradição que atravessa gerações

É uma forma divertida de dizer que moda e cultura andam juntas

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:41

Filme 'Meninas Malvadas' tem relação com cultura Crédito: Divulgação

O hábito de usar rosa às quartas-feiras virou uma espécie de tradição entre fãs de cultura pop, e a explicação vem diretamente de um dos filmes mais icônicos dos anos 2000: “Meninas Malvadas” (“Mean Girls”). Lançado em 2004, o longa estrelado por Lindsay Lohan e Rachel McAdams popularizou a frase “On Wednesdays, we wear pink” (“Às quartas, usamos rosa”), dita pelo grupo das populares do colégio, liderado por Regina George.

Uso da cor às quartas tem influência dos anos 2000

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:41

Frase ultrapassou o universo do cinema e virou um símbolo de empoderamento por Reprodução | Redes Sociais

Na história, o uso do rosa fazia parte das regras do grupo e representava status, pertencimento e uma estética cuidadosamente construída. Com o tempo, a frase ultrapassou o universo do cinema e virou um símbolo de empoderamento, humor e identidade coletiva, especialmente entre mulheres e pessoas que cresceram assistindo ao filme.

Nas redes sociais, a tradição ganhou força a cada nova geração. Às quartas, muitas pessoas publicam fotos vestindo rosa como uma forma leve de se conectar com essa referência cultural e celebrar a amizade, a feminilidade e a autoexpressão. Marcas de moda, influenciadores e até escritórios e escolas costumam aderir à brincadeira, que mistura nostalgia e estilo.

Usar rosa às quartas-feiras, portanto, deixou de ser apenas uma piada do filme e se tornou um gesto simbólico. É uma forma divertida de dizer que moda e cultura andam juntas, e que um toque de humor, e de rosa, pode transformar a rotina em algo mais leve e criativo.

