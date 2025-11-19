Acesse sua conta
Vocalista do Deep Purple, Ian Gillan, revela perda de 70% da visão, mas mantém agenda de shows

Artista de 80 anos, também abordou questão da aposentadoria

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:47

Ian Gillian, vocalista do Deep Purple
Ian Gillian, vocalista do Deep Purple Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor de rock Ian Gillan, de 80 anos, disse que hoje enxerga cerca de 30% após perda progressiva da visão. Mesmo com as dificuldades, até mesmo para realizar atividades simples do dia a dia, o vocalista do “Deep Purple”, não cancelou a extensa agenda da banda, com shows programados para junho e julho de 2026.

