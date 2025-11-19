Vocalista do Deep Purple, Ian Gillan, revela perda de 70% da visão, mas mantém agenda de shows

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:47
O cantor de rock Ian Gillan, de 80 anos, disse que hoje enxerga cerca de 30% após perda progressiva da visão. Mesmo com as dificuldades, até mesmo para realizar atividades simples do dia a dia, o vocalista do “Deep Purple”, não cancelou a extensa agenda da banda, com shows programados para junho e julho de 2026.
Vocalista do Deep Purple, Ian Gillan
“Isso não vai melhorar. Torna a vida misteriosa. O mais difícil é trabalhar no meu laptop. Não consigo ver nada na tela, a não ser que use a visão periférica, olho de lado para identificar uma linha”, disse em entrevista à revista Uncut.
Além disso, foi levantada a questão da aposentadoria do artista depois que a condição se agravou. Gillan afirmou que se for necessário, ele vai parar para não “se tornar um constrangimento para ninguém”. O artista segue comprometido com a banda de heavy metal, composta por ele, Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria), Don Airey (teclados) e Simon McBride (guitarra) que tem turnê europeia marcada para junho e julho do ano que vem.
A banda já se apresentou no Brasil mais de 70 vezes desde a primeira visita, em 1991, e voltou ao festival Best of Blues & Rock, em São Paulo, em junho deste ano. Fundado em 1968, o grupo é considerado um dos pioneiros do heavy metal e embalam fãs até os dias de hoje com canções icônicas como “Smoke on the Water” e “Highway Star”.