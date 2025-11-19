QUESTÃO DE SAÚDE

Vocalista do Deep Purple, Ian Gillan, revela perda de 70% da visão, mas mantém agenda de shows

Artista de 80 anos, também abordou questão da aposentadoria

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:47

Ian Gillian, vocalista do Deep Purple Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor de rock Ian Gillan, de 80 anos, disse que hoje enxerga cerca de 30% após perda progressiva da visão. Mesmo com as dificuldades, até mesmo para realizar atividades simples do dia a dia, o vocalista do “Deep Purple”, não cancelou a extensa agenda da banda, com shows programados para junho e julho de 2026.

Vocalista do Deep Purple, Ian Gillan 1 de 6

“Isso não vai melhorar. Torna a vida misteriosa. O mais difícil é trabalhar no meu laptop. Não consigo ver nada na tela, a não ser que use a visão periférica, olho de lado para identificar uma linha”, disse em entrevista à revista Uncut.

Além disso, foi levantada a questão da aposentadoria do artista depois que a condição se agravou. Gillan afirmou que se for necessário, ele vai parar para não “se tornar um constrangimento para ninguém”. O artista segue comprometido com a banda de heavy metal, composta por ele, Roger Glover (baixo), Ian Paice (bateria), Don Airey (teclados) e Simon McBride (guitarra) que tem turnê europeia marcada para junho e julho do ano que vem.