Por que não lembramos dos sonhos? A ciência explica

Ciência revela o segredo por trás do esquecimento dos sonhos: uma função evolutiva crucial

Você já se perguntou por que a maioria dos seus sonhos simplesmente some ao acordar? Essa experiência comum não é por preguiça. A ciência explica que existe um mecanismo biológico no cérebro projetado para nos fazer esquecer os sonhos todas as noites. >