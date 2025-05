REINO UNIDO

Príncipe William revela segredo da princesa Charlotte; descubra qual é

Durante a recepção em homenagem a Keely Hodgkinson, que é corredora olímpica, o príncipe William revelou a nova paixão de Charlotte

O príncipe William deixou “escapar” a nova paixão que tem feito a cabeça de sua filha, a princesa Charlotte. A revelação aconteceu durante a entrega do título de Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) para a corredora olímpica Keely Hodgkinson, de 23 anos, em uma visita oficial ao Castelo de Windsor na última terça-feira (13/5).>

Durante o encontro realizado para homenagear a estrela do atletismo responsável por levar a medalha de ouro na prova de 800 metros rasos das Olimpíadas de Paris para o Reino Unido, o primogênito do rei Charles III fez questão de compartilhar a admiração de sua filha pelo esporte. De acordo com o príncipe, a menina é uma entusiasta da modalidade e tem se mostrado uma verdadeira corredora.>