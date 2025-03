NAS REDES

Público do BBB 25 pede expulsão de Gracyanne por atitude contraditória; entenda

Revolta da web aconteceu após o Sincerão da noite desta segunda (10)

Anna Luiza Santos

Publicado em 11 de março de 2025 às 18:22

Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto Crédito: Reprodução / Gshow

A dinâmica do Sincerão do BBB 25 da noite desta segunda-feira (10) gerou incômodos no público, principalmente por conta das falas e atitudes de Gracyanne Barbosa. A musa fitness irritou os internautas, que chegaram até a pedir sua expulsão do programa, após ter uma postura contraditória. >

Surpreendendo a todos da casa e de fora, Gracy rasgou elogios à Vilma Nascimento, conhecida por ser sua rival no jogo. Ao conversar com a mãe de Diogo Almeida, a ex de Belo declarou que ela foi "fabulosa" na dinâmica, afirmando que Vilma era a maior jogadora do reality. >

Contudo, a tática de Gracyanne de se alinhar com Vilma foi vista como falsidade pelos espectadores, já que antes as duas tinham brigas frequentes na casa. No X, antigo Twitter, a web não escondeu a raiva pela postura da fisiculturista. >

"Falsa, merece ser expulsa! Eliminada pra ontem! Nunca vi uma pessoa ser tão cínica assim", escreveu um usuário da rede social. "Gracyanne é sorrateira e muito falsa, BBB expulsem ela agora! Que raiva", apontou um segundo. "O nome dela tinha quer ser 'Falsiane' e não Gracyanne", acusou outro. >

Anteriormente, Gracyanne cravou uma briga intensa com Vilma para defender Aline Patriarca, que se relacionava afetivamente com Diogo, filho de Dona Vilma. Gracy acusava o ator de não ser ‘homem o suficiente’ e de ter um ‘posicionamento merda’, por não ter protegido a baiana Patriarca do paredão. >