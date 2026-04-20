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Quem é Bruno Bevan, ator de O Outro Lado do Paraíso e novo namorado de Wanessa Camargo

O relacionamento já vinha sendo especulado desde o carnaval quando os dois foram vistos juntos na Marquês de Sapucaí

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  • Estadão

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:37

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Bruno Bevan, novo namorado de Wanessa Camargo Crédito: Reprodução

A cantora Wanessa Camargo, 43 anos, assumiu publicamente o relacionamento com o ator Bruno Bevan. A confirmação ocorreu no sábado (18), após a divulgação de um vídeo nos stories de Nicole Bahls, gravado durante um encontro na propriedade da apresentadora, em Itaboraí.

Nas imagens, a influenciadora Patixa Teló questiona quem seria o marido da artista. Wanessa responde: "Marido eu não tenho nenhum, esse é o Bruno, meu namorado", confirmando o romance.

O relacionamento já vinha sendo especulado desde o carnaval quando os dois foram vistos juntos na Marquês de Sapucaí. Na época, a equipe da cantora afirmou que eles estavam apenas se conhecendo.

Este é o primeiro namoro assumido por Wanessa desde o fim do relacionamento com Dado Dolabella, encerrado em agosto de 2025.

Dado Dolabella e Wanessa Camargo

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Luana Piovani e Dado Dolabella por Reprodução
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Dado Dolabella e Wanessa Camargo por Redes sociais / Globo
Luana Piovani recorda situação com Dado Dolabella por Instagram
O ator Dado Dolabella por divulgação
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Dado Dolabella e Wanessa Camargo tiveram diversas idas e vindas por Reprodução | Instagram

Quem é Bruno Bevan

Natural de Niterói, Bruno Bevan tem 37 anos. Formado em Publicidade, ele também concluiu o curso de Medicina no início de 2025. Segundo o ator, a decisão de ingressar na área da saúde surgiu durante a pandemia de covid-19, com o objetivo de contribuir para o sistema público.

Antes de se consolidar na televisão, trabalhou como modelo internacional a partir dos 19 anos, com passagens por mais de 14 países e participação em cerca de 50 campanhas publicitárias.

Na TV, ganhou projeção nacional em 2019 ao interpretar Zé Hélio na novela A Dona do Pedaço. Também integrou o elenco de produções como O Outro Lado do Paraíso e Além da Ilusão.

Nas redes sociais, onde reúne mais de 178 mil seguidores, o ator compartilha a rotina ligada ao esporte e à natureza. Praticante de surfe, Bruno costuma publicar registros de viagens e bastidores de trabalhos, conciliando a atuação artística com a formação na área da saúde.

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