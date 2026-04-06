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Quem é filho de Arnold Schwarzenegger, que ganhou prêmio de bodybuilder como o pai

Mildred Patricia Baena, de 28 anos, é treinado pelo pai e faz vários registros nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:29

Filho de astro do cinema teve várias conquistas como fisiculturista
Filho de astro do cinema teve várias conquistas como fisiculturista Crédito: Reprodução | Instagram

O filho de Arnold Schwarzenegger, Mildred Patricia Baena, de 28 anos, ganhou os holofotes após conquistar três medalhas de ouro no NPC Natural Colorado State em março deste ano, o atleta ficou em primeiro lugar na competição International Natural Bodybuilding Associations’s (INBA) Iron Gladiator na Califórnia, nos Estados Unidos.

Através das redes sociais, Baena revelou que esta foi a segunda vez que competiu como bodybuilder. Além da vitória, ele garantiu o topo do pódio nas categorias Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice e Men’s Classic Physique Novice.

Mildred Patricia Baena

Mildred Patricia Baena se tornou fisiculturista por Reprodução | Instagram
Mildred Patricia Baena se tornou fisiculturista por Reprodução | Instagram
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Mildred Patricia Baena se tornou fisiculturista por Reprodução | Instagram

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O pai de Baena, Arnold Schwarzenegger, além de ator, foi campeão do Mr. Olympia, competição internacional de fisiculturismo realizada anualmente pela Federação Internacional de Fisiculturismo, sete vezes. O ator apoia o filho na carreira de fisiculturista e, inclusive, já foi visto na academia ao lado de Joseph.

Nas redes sociais, Baena compartilha a rotina de processo como fisiculturista, como alimentação e exercícios físicos, além do seu trabalho numa empresa de imóveis de sua propriedade, localizada em Los Angeles.

Tags:

Arnold Schwarzenegger

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