TAL PAI, TAL FILHO

Quem é filho de Arnold Schwarzenegger, que ganhou prêmio de bodybuilder como o pai

Mildred Patricia Baena, de 28 anos, é treinado pelo pai e faz vários registros nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:29

Filho de astro do cinema teve várias conquistas como fisiculturista Crédito: Reprodução | Instagram

O filho de Arnold Schwarzenegger, Mildred Patricia Baena, de 28 anos, ganhou os holofotes após conquistar três medalhas de ouro no NPC Natural Colorado State em março deste ano, o atleta ficou em primeiro lugar na competição International Natural Bodybuilding Associations’s (INBA) Iron Gladiator na Califórnia, nos Estados Unidos.

Através das redes sociais, Baena revelou que esta foi a segunda vez que competiu como bodybuilder. Além da vitória, ele garantiu o topo do pódio nas categorias Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice e Men’s Classic Physique Novice.

Mildred Patricia Baena 1 de 11

O pai de Baena, Arnold Schwarzenegger, além de ator, foi campeão do Mr. Olympia, competição internacional de fisiculturismo realizada anualmente pela Federação Internacional de Fisiculturismo, sete vezes. O ator apoia o filho na carreira de fisiculturista e, inclusive, já foi visto na academia ao lado de Joseph.