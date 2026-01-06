Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe um dos clássicos do cinema nesta terça-feira (6 de dezembro)

Filme reúne ação e aventura durante a tarde

  Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:00

Sessão da Tarde é exibida após 'Terra Nostra'
Sessão da Tarde é exibida após 'Terra Nostra'

No clima de férias, a Sessão da Tarde exibe um bom filme de ação e aventura nesta terça-feira (6), “MIB: Homens de Preto - Internacional” (2019).

No longa, Molly ( Tessa Thompson) presenciou a abordagem de dois agentes do MIB aos seus pais, apagando a memória deles acerca da súbita aparição de um ser extraterrestre.

'MIB - Homens de Preto Internacional'

Obcecada pelos mistérios do universo, ela cresceu com o sonho de ingressar no MIB. Após muitas pesquisa, ela consegue descobrir a sede da agência e lá se candidata a uma vaga, sendo aceita por O (Emma Thompson). AInda em experiência, e agora renomada como agente M, ela é enviada a Londres para investigar algo estranho que tem ocorrido na agência local.

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

