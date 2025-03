TELEVISÃO

Silvio de Abreu revela bastidores de sua saída da Globo: 'Acho difícil me chamarem de volta'

Novelista esteve à frente da dramaturgia da emissora por sete anos e diz não esperar um retorno

“Meu contrato estava perto do fim, mas ainda tinha dois anos. Eu não queria mais escrever novelas e tentei um remake, mas não funcionou. Então, falei para o Schroder [Carlos Henrique Schroder, ex-diretor da Globo] que queria sair. Ele me ofereceu a direção do departamento, aceitei por seis meses e acabei ficando sete anos”, revelou Abreu.>

Durante sua gestão, ele promoveu mudanças internas para melhorar as condições de trabalho dos autores. “Eu quis resolver tudo o que me incomodava quando era escritor”, explicou. No entanto, apesar de sua longa contribuição para a emissora, ele vê como remota a possibilidade de um convite para voltar. “Saí porque quis, mas acho difícil me chamarem de volta”, concluiu.>