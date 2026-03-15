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Surpresa: 4 signos podem receber mensagem inesperada de pessoas do passado neste domingo (15 de março)

Sensibilidade aguçada fará você ter a melhor decisão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:00

Mensagens podem esquentar final de semana
Mensagens podem esquentar final de semana Crédito: Imagem gerada por IA

Os astros estão movimentados neste final de semana. Mercúrio, planeta das mensagens, está em ângulo que favorece o inusitado e muita coisa pode mudar para 4 signos. Confira:

Escorpião

Os escorpianos devem estar com o radar ligado, porque o universo usará a tecnologia para enviar um sinal, uma mensagem de alguém do passado pode balançar as estruturas neste domingo. No entanto, antes de responder, é importante sentir se a energia combina com você. Além disso, uma notícia sobre um projeto pessoal que considerava “perdido” pode ressurgir.

Veja as características dos signos

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Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
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Gêmeos

Neste final de semana, a surpresa vem de onde menos esperava. Pode ser um convite de última hora de alguém do passado ou aquela resposta que aguardava há semanas. A energia também é favorável para reconciliações.

Peixes

Com o Sol em Peixes, as pessoas desses signos estão atraindo boas vibrações. A mensagem inesperada pode chegar em forma de um conselho de alguém que respeita ou uma notícia familiar que trará alívio. No amor, o “oi” de um crush antigo pode surgir e te testar. Use a sensibilidade para decidir se vale a pena dar corda ou deixar no vácuo.

Leão

Brilhoso e atraente, os leoninos estão atraindo olhares e notificações. Alguém que te admira em segredo pode tomar coragem para se declarar ou puxar assunto. No domingo, o clima de paquera fica forte. Além disso, há chances de receber uma mensagem ligada a uma oportunidade ou um convite para um evento importante. Com a popularidade alta, é importante se preparar para ser o centro das atenções no grupo de amigos.

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Signos Astrologia

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