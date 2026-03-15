SIGNOS

Surpresa: 4 signos podem receber mensagem inesperada de pessoas do passado neste domingo (15 de março)

Sensibilidade aguçada fará você ter a melhor decisão

Felipe Sena

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:00

Mensagens podem esquentar final de semana Crédito: Imagem gerada por IA

Os astros estão movimentados neste final de semana. Mercúrio, planeta das mensagens, está em ângulo que favorece o inusitado e muita coisa pode mudar para 4 signos. Confira:

Escorpião

Os escorpianos devem estar com o radar ligado, porque o universo usará a tecnologia para enviar um sinal, uma mensagem de alguém do passado pode balançar as estruturas neste domingo. No entanto, antes de responder, é importante sentir se a energia combina com você. Além disso, uma notícia sobre um projeto pessoal que considerava “perdido” pode ressurgir.

Veja as características dos signos 1 de 7

Gêmeos

Neste final de semana, a surpresa vem de onde menos esperava. Pode ser um convite de última hora de alguém do passado ou aquela resposta que aguardava há semanas. A energia também é favorável para reconciliações.

Peixes

Com o Sol em Peixes, as pessoas desses signos estão atraindo boas vibrações. A mensagem inesperada pode chegar em forma de um conselho de alguém que respeita ou uma notícia familiar que trará alívio. No amor, o “oi” de um crush antigo pode surgir e te testar. Use a sensibilidade para decidir se vale a pena dar corda ou deixar no vácuo.

Leão