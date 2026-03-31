Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tempos difíceis finalmente acabam para 3 signos hoje (31 de março) e trazem alívio imediato

O dia traz libertação, clareza e força para deixar o passado definitivamente para trás

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Hoje, terça-feira, 31 de março, três signos entram em um momento decisivo de encerramento. Depois de meses lidando com dúvidas, inseguranças ou situações desgastantes, surge a clareza necessária para soltar o que já não faz sentido. É um ponto de virada que vem acompanhado de mais maturidade, autoconsciência e coragem para seguir em frente sem carregar pesos antigos. A sensação é de alívio e recomeço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (31 de março): conquistas, reconhecimento e encontros especiais marcam o dia

Cor e número da sorte de hoje (31 de março): conquistas, reconhecimento e encontros especiais marcam o dia

Imagem - A vida começa a melhorar para 3 signos após uma semana intensa de testes e viradas emocionais

A vida começa a melhorar para 3 signos após uma semana intensa de testes e viradas emocionais

Imagem - Áries, Gêmeos, Virgem e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (31 de março) e entram em modo ação

Áries, Gêmeos, Virgem e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (31 de março) e entram em modo ação

Touro: Você sente que finalmente está pronto para colocar em prática tudo o que vem construindo internamente. O trabalho emocional feito até aqui faz diferença, e agora existe mais segurança para seguir em frente. O medo perde espaço e você entende que não precisa mais insistir em situações que não agregam.

Dica cósmica: Deixar para trás também é um ato de força.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Libra: Depois de um período de insegurança, você se sente mais firme para buscar o que realmente quer. Existe uma decisão clara de não sustentar mais aquilo em que você não acredita. Esse movimento traz leveza e até reacende sentimentos positivos que estavam apagados.

Dica cósmica: Escolher a si mesmo muda o rumo de tudo.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Você reconhece o que precisa mudar e decide retomar o controle da própria vida. Existe um corte importante acontecendo, principalmente em relação a padrões que já se provaram ineficazes. Esse é o início de uma fase mais alinhada com quem você realmente é.

Dica cósmica: Assumir o controle é o primeiro passo para transformar.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Touro Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Deu ruim? Tonho amarela após beijar Lúcia e clima esfria em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (31)

Deu ruim? Tonho amarela após beijar Lúcia e clima esfria em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (31)
Imagem - 4 mortes, casamentos e mais: saiba tudo o que acontece na reta final de ‘Rainha da Sucata’

4 mortes, casamentos e mais: saiba tudo o que acontece na reta final de ‘Rainha da Sucata’
Imagem - Especialista explica por que você deve parar de carregar seu celular até 100%

Especialista explica por que você deve parar de carregar seu celular até 100%

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela
01

Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Imagem - Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções
02

Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Imagem - Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba
03

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

Imagem - Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal
04

Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal