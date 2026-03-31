ASTROLOGIA

Tempos difíceis finalmente acabam para 3 signos hoje (31 de março) e trazem alívio imediato

O dia traz libertação, clareza e força para deixar o passado definitivamente para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Hoje, terça-feira, 31 de março, três signos entram em um momento decisivo de encerramento. Depois de meses lidando com dúvidas, inseguranças ou situações desgastantes, surge a clareza necessária para soltar o que já não faz sentido. É um ponto de virada que vem acompanhado de mais maturidade, autoconsciência e coragem para seguir em frente sem carregar pesos antigos. A sensação é de alívio e recomeço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você sente que finalmente está pronto para colocar em prática tudo o que vem construindo internamente. O trabalho emocional feito até aqui faz diferença, e agora existe mais segurança para seguir em frente. O medo perde espaço e você entende que não precisa mais insistir em situações que não agregam.

Dica cósmica: Deixar para trás também é um ato de força.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Libra: Depois de um período de insegurança, você se sente mais firme para buscar o que realmente quer. Existe uma decisão clara de não sustentar mais aquilo em que você não acredita. Esse movimento traz leveza e até reacende sentimentos positivos que estavam apagados.

Dica cósmica: Escolher a si mesmo muda o rumo de tudo.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Capricórnio: Você reconhece o que precisa mudar e decide retomar o controle da própria vida. Existe um corte importante acontecendo, principalmente em relação a padrões que já se provaram ineficazes. Esse é o início de uma fase mais alinhada com quem você realmente é.

Dica cósmica: Assumir o controle é o primeiro passo para transformar.