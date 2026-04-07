PODE FICAR ANSIOSO, SIM!

Terceira temporada de One Piece na Netflix é confirmada para 2027

Menos de um mês após a estreia do segundo ano, plataforma divulga prévia e anuncia novos nomes de peso para o elenco da produção

Flavia Azevedo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:40

Dr. Hiriluk (Mark Harelik) na série de One Piece Crédito: Divulgação/Netflix

Os fãs da adaptação live-action de ONE PIECE: A Série já podem comemorar, mas precisarão exercitar a paciência. Menos de um mês após o lançamento da segunda temporada, a Netflix confirmou oficialmente que a produção terá um terceiro ano, com estreia programada para 2027. A informação foi divulgada acompanhada de uma primeira prévia que aponta para um dos arcos mais aguardados pelos seguidores da obra original.

Rumo ao Reino de Alabasta

De acordo com o anúncio da plataforma de streaming, a próxima parada de Monkey D. Luffy e sua tripulação dos Chapéus de Palha será o cenário inédito de Alabasta. "É oficial: a 3ª temporada de ONE PIECE: A Série estreia em 2027, e o Bando do Chapéu de Palha vai ter que encarar a batalha na terra da princesa Vivi", informou a Netflix em comunicado.

Veja imagens da segunda temporada de One Piece: A Série 1 de 14

A confirmação chega em um momento de alta para a série, cujos episódios do segundo ano mostraram Luffy e seus amigos desbravando a Grand Line, enfrentando ilhas bizarras e inimigos formidáveis em busca do lendário tesouro.

Novidades no elenco e bastidores

A produção da terceira temporada já está em ritmo acelerado, com gravações iniciadas em novembro do ano passado. Além do retorno do elenco principal, os novos episódios contarão com adições importantes de Hollywood. Entre os nomes confirmados estão Xolo Maridueña (Besouro Azul), Mikaela Hoover (Superman), Joe Manganiello (Magic Mike) e Sendhil Ramamurthy (Heroes).

O elenco veterano, liderado por Iñaki Godoy como Luffy, também retorna, incluindo Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Outros personagens recorrentes como Koby (Morgan Davies), Buggy (Jeff Ward) e Garp (Vincent Regan) também fazem parte da estrutura da série.

O fenômeno de Luffy e os Chapéus de Palha

Para quem está chegando agora, ONE PIECE: A Série adapta a história de um jovem pirata com corpo elástico que sonha em se tornar o "Rei dos Piratas". Para alcançar seu objetivo, Luffy precisa encontrar o "One Piece", um tesouro cercado de mistérios e perigos.

O sucesso da adaptação tem consolidado a marca na Netflix, mantendo a fidelidade à jornada de aventura e amizade que cativou o público mundial.