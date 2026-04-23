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Um dia após completar 44 anos, Kaká comemora aniversário da filha e surpreende: ‘É a cópia fiel dele’

Jogador fez publicação carinhosa em homenagem a filha Bella

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:12

Kaká fez homenagem à filha nas redes sociais
Kaká fez homenagem à filha nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O jogador Kaká, um dos maiores atletas do Brasil, usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para parabenizar a filha Bella, que completou 15 anos. Bella é fruto do antigo relacionamento do jogador com a empresária Carol Celico.

Curiosamente, nesta quarta-feira (22), Kaká completou 44 anos. Através de um post em seu perfil no Instagram, o jogador fez uma homenagem emocionante para a filha. “Feliz aniversário pra minha Bella! Parabéns! São 15 anos alegrando a vida de todos ao seu redor”, escreveu Kaká.

Kaká participa de culto

Kaká participa de culto por Reprodução
Kaká participa de culto por Reprodução
Kaká participa de culto por Reprodução
Kaká participa de culto por Reprodução
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Kaká participa de culto por Reprodução

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“Filha que você tenha muita saúde, muita paz, muita alegria. Que você possa caminhar com Jesus todos os dias da sua vida, e desfrute do melhor presente, que é a presença de Deus em nós. Estarei sempre ao seu lado, orando e torcendo por você. Te amo ❤️”, finalizou o jogador.

Nos comentários várias pessoas notaram a semelhança entre Kaká e a filha Bella. “É a cópia fiel dele”, comentou uma pessoa. “Lindíssima como seu pai”, escreveu outra. “Até os filhos do cara são perfeitos”, comentou outro seguidor. “Ela é tão linda”, reagiu outra fã.

Além de Bella, Kaká também teve Luca, de 17 anos, de seu antigo relacionamento. Com Carol Dias é pai de Esther, de 5 anos, e Sarah, de 3.

Kaká e Carol Celico foram casados durante 10 anos. O relacionamento chegou ao fim e a famosa chegou a dizer que o atleta era “perfeito demais”.

Tags:

Kaká

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