COMEMORAÇÃO

Um dia após completar 44 anos, Kaká comemora aniversário da filha e surpreende: ‘É a cópia fiel dele’

Jogador fez publicação carinhosa em homenagem a filha Bella

Felipe Sena

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:12

Kaká fez homenagem à filha nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O jogador Kaká, um dos maiores atletas do Brasil, usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para parabenizar a filha Bella, que completou 15 anos. Bella é fruto do antigo relacionamento do jogador com a empresária Carol Celico.

Curiosamente, nesta quarta-feira (22), Kaká completou 44 anos. Através de um post em seu perfil no Instagram, o jogador fez uma homenagem emocionante para a filha. “Feliz aniversário pra minha Bella! Parabéns! São 15 anos alegrando a vida de todos ao seu redor”, escreveu Kaká.

Kaká participa de culto 1 de 7

“Filha que você tenha muita saúde, muita paz, muita alegria. Que você possa caminhar com Jesus todos os dias da sua vida, e desfrute do melhor presente, que é a presença de Deus em nós. Estarei sempre ao seu lado, orando e torcendo por você. Te amo ❤️”, finalizou o jogador.

Nos comentários várias pessoas notaram a semelhança entre Kaká e a filha Bella. “É a cópia fiel dele”, comentou uma pessoa. “Lindíssima como seu pai”, escreveu outra. “Até os filhos do cara são perfeitos”, comentou outro seguidor. “Ela é tão linda”, reagiu outra fã.

Além de Bella, Kaká também teve Luca, de 17 anos, de seu antigo relacionamento. Com Carol Dias é pai de Esther, de 5 anos, e Sarah, de 3.