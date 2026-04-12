ASTROLOGIA

Universo envia um recado poderoso hoje (12 de abril) e Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem uma virada que não deve ser ignorada

O dia traz sinais claros de mudança e pede atenção às escolhas que podem transformar o rumo das coisas

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 12 de abril, o clima é de mensagem direta para alguns signos que podem perceber sinais mais claros do que o normal. Situações, pensamentos ou até conversas ganham um peso diferente, como se tudo estivesse tentando te mostrar algo importante. Não é um dia para ignorar intuições ou seguir no automático. Existe um chamado para ajustar rotas, encerrar ciclos e abrir espaço para algo melhor. Para quem prestar atenção, esse pode ser o início de uma virada significativa.

Áries: Um insight importante pode surgir e te mostrar que é hora de mudar a forma como você vem lidando com uma situação específica. O recado é claro: insistir no mesmo caminho não vai trazer resultados diferentes.

Dica cósmica: Tenha coragem de fazer diferente, mesmo que saia da sua zona de conforto.

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Gêmeos: Você começa a perceber sinais ligados à forma como se comunica e se posiciona. Algo precisa ser dito ou ajustado, e adiar isso só prolonga o desconforto.

Dica cósmica: Fale o que precisa ser falado com clareza e responsabilidade.

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Virgem: O dia traz um alerta sobre excesso de controle ou preocupação. Nem tudo depende de você, e entender isso pode trazer um alívio importante.

Dica cósmica: Solte o que não está no seu controle e foque no que realmente importa.

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Escorpião: Um sentimento ou situação mal resolvida pode voltar à tona, mas agora com um propósito: te fazer encerrar esse ciclo de vez.

Dica cósmica: Não ignore o que volta, pode ser a chance de resolver de vez.