ASTROLOGIA

Anjo da Guarda pede atenção para 2 signos neste domingo (12 de abril): cuidado com expectativas e frustrações

O domingo (12) traz um recado importante sobre idealizações e situações que podem não acontecer como o esperado

Fernanda Varela

Publicado em 12 de abril de 2026 às 04:00

Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

O domingo (12) começa com uma energia mais sensível, que pode gerar expectativas altas demais. O Anjo da Guarda indica que esperar muito de pessoas ou situações pode levar a frustrações ao longo do dia.

A orientação é manter os pés no chão e aceitar o que vier sem criar cenários antecipados. Para três signos, o momento pede cautela.

Câncer

Cancerianos podem criar expectativas em relações e acabar se decepcionando. O Anjo da Guarda alerta para idealizações.

O ideal será observar mais e esperar menos.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Peixes

Piscianos podem se deixar levar pela emoção e criar cenários que não correspondem à realidade. O Anjo da Guarda indica atenção com ilusões.

O recado é manter os pés no chão.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

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