Anjo da Guarda pede atenção para 2 signos neste domingo (12 de abril): cuidado com expectativas e frustrações

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de abril de 2026 às 04:00
O domingo (12) começa com uma energia mais sensível, que pode gerar expectativas altas demais. O Anjo da Guarda indica que esperar muito de pessoas ou situações pode levar a frustrações ao longo do dia.
A orientação é manter os pés no chão e aceitar o que vier sem criar cenários antecipados. Para três signos, o momento pede cautela.
Câncer
Cancerianos podem criar expectativas em relações e acabar se decepcionando. O Anjo da Guarda alerta para idealizações.
O ideal será observar mais e esperar menos.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Peixes
Piscianos podem se deixar levar pela emoção e criar cenários que não correspondem à realidade. O Anjo da Guarda indica atenção com ilusões.
O recado é manter os pés no chão.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Nem tudo acontece como imaginamos. Ajustar expectativas evita frustrações e protege sua energia.