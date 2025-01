FAMOSOS

Vanessa Jackson detona ex-jogador ao falar sobre fim de casamento: 'Não aguento ser o homem alfa'

Artista revelou que bancava o marido e que ele ainda era exigente

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 18:38

Vanessa Jackson Crédito: Reprodução

Campeã do programa Fama, a cantora Vanessa Jackson entrou com o pedido de dissolução de seu casamento com Fabão Leme. Segundo a artista, ela estava “sem paciência” com a relação.

Durante uma gravação, ela negou que tivessem ocorrido episódios de traição e agressão física. “Nunca, ele não é desse jeito, mas teve aquele chorôrô e tal, e eu tenho o coração muito mole, mas depois que saiu me deu uma aliviada. Nesse 1 ano que eu fiquei tentando salvar o casamento, tentando fazer com que ele mudasse, terapia de casal, ele não mudou. Mas não adianta mais mudar, porque agora eu não quero, agora é tarde e eu desgostei e perdi totalmente a admiração”, disse em entrevista ao Canal de Lisa Gomes.

Vanessa e Fabão se conheceram em um show, em setembro de 2022, e casaram em maio de 2023. Pouco depois, o clima azedou. “Eu não aguento ser o homem alfa, eu pagava tudo mesmo, bancava ele. Eu tenho três filhos, não tenho quatro. Ele trabalhava, mas dava uns R$ 100,00 e vivendo muito bem. Me pediu um cachorro rottweiler, nem a ração da cachorra (dava), não é a quantidade é a atitude. Eu estaria tranquila, não iria me importar em bancar a maior parte, porque minha vida eu sempre que banquei tudo, de todos os relacionamentos”, revelou ela, que já foi casada duas vezes.

Jackson está decidida e garante que não vai voltar atrás. “Os papéis estão prontos, já tinha pedido a separação. Não foi difícil ele sair de casa, teve uma situação que no mesmo dia eu pedi pra ele sair de casa...” A artista lembrou que no começo da relação tiveram algumas atitudes suspeitas, “A gente namorou 10 meses e casou. Comecei a ver umas exigências, não é legal isso. Eu não podia pintar a unha de outra cor, só de branco. No começo ele até se mostrava uma pessoa solícita. Quando eu casei com ele, sabia que ele não tinha a mesma condição financeira que a minha, e eu não me importo com isso se eu gosto da pessoa. Porém, a sua atitude vai me dizer”.

Segundo Vanessa Jackson, oportunidades para se relacionar não faltam. “Chegam milionários, mas eu tenho que gostar do cara. E mesmo se chegar um milionário não vem mandar em mim porque eu sou independente.”, diz.

Filho de Jackson, Rodrigo Jay, 18 anos, também participou do bate-papo e opinou sobre o término. “Sabe quando duas pessoas são muito parecidas e ao mesmo tempo muito diferentes? Foi muito disso, porque realmente não foi traição, nem nada do tipo. É muito difícil quando um homem se relaciona com uma mulher independente, muitos homens ainda tem esse receio. Se a pessoa tá sendo bancada, se coloque no seu lugar. Agora você ser bancado e querer ter a última palavra se não é você que coloca o dinheiro”, disse ele, que também é cantor.