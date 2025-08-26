Acesse sua conta
Veja 9 mudanças que comer dois ovos por dia fará no seu corpo

Pequeno gigante da nutrição: os ovos e sua saúde plena

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 10:18

Sandwich with poached egg
Sandwich with poached egg Crédito: Freepik

Reconhecidos como um dos alimentos mais saudáveis e completos do planeta, os ovos são verdadeiros ícones nutricionais. Com seu custo-benefício excelente e sabor irresistível, eles oferecem razões de sobra para serem incluídos na sua dieta. Comer dois ovos diariamente pode gerar nove mudanças notáveis.

A inserção regular deste alimento surpreendente na sua rotina pode impactar positivamente desde a saúde da sua pele até a agilidade do seu cérebro. Eles são também aliados poderosos para o controle de peso, garantindo mais vitalidade e um sistema imunológico mais eficiente a cada dia.

Segredo do ovo

Este artigo desvenda nove motivos convincentes para você abraçar os ovos como parte essencial de sua alimentação. Descubra como esse alimento versátil e acessível pode ser a chave para um bem-estar integral e uma vida mais saudável, com efeitos perceptíveis em todo o seu corpo.

Brilho natural para pele, unhas e cabelo

Os ovos são uma fonte rica de vitaminas A, B6, B9, B12, D, E e ácidos graxos ômega-3. Esses ingredientes super saudáveis atuam em sinergia para melhorar a saúde de seus cabelos, unhas e pele. Desse modo, você conquista um brilho natural e uma aparência mais vibrante, de dentro para fora.

Ossos e dentes mais fortes

O cálcio, um mineral fundamental para a saúde óssea, está presente nos ovos. Sua ingestão contribui significativamente para o fortalecimento dos ossos e dentes. Inclusive, para um aporte extra, o pó de cascas de ovos trituradas (após fervura) pode ser adicionado às refeições, sendo uma ótima fonte.

Desenvolvimento da massa muscular

A proteína é vital para a função e o crescimento muscular. Um único ovo contém aproximadamente 6 a 7 gramas desse nutriente essencial. Em vez de recorrer a suplementos, consumir dois ovos após o treino oferece um impulso proteico natural e eficaz, ideal para a recuperação e desenvolvimento.

Memória e foco aprimorados

A colina, uma substância rara e benéfica, é encontrada nos ovos. Ela melhora a função cerebral, contribuindo para uma memória de curto prazo mais eficiente. Adicionalmente, a colina ajuda a remover o colesterol ruim, promovendo uma saúde cerebral otimizada e um pensamento mais claro.

Vitalidade prolongada durante o dia

A proteína dos ovos libera energia de forma constante e duradoura. Isso significa que você terá vitalidade por mais tempo, sem os picos e quedas de energia. Com isso, os ovos funcionam como um combustível excelente, mantendo sua produtividade e bom humor ao longo de toda a jornada.

Ajuda na busca por um peso saudável

Com alto poder de saciedade e apenas cerca de 70 quilocalorias por ovo cozido, os ovos são perfeitos para quem busca emagrecer. Uma refeição com ovos e vegetais é rápida, saudável e nutritiva, controlando o apetite e facilitando a adesão a uma dieta balanceada sem grandes esforços.

Proteção natural para seus olhos

Os ovos são ricos em antioxidantes como zeaxantina e luteína. Estes compostos são cruciais para proteger os olhos e prevenir doenças como cataratas. Consequentemente, incluir ovos na sua dieta é um passo simples para manter a saúde ocular e garantir uma visão nítida por mais tempo.

Prevenção do risco de diabetes

Um estudo finlandês revelou que pessoas que comem quatro ovos por semana reduzem em 38% o risco de desenvolver diabetes tipo 2, em comparação com quem consome um ou nenhum. Este dado reforça o papel preventivo dos ovos, indicando seu consumo moderado como benéfico para a saúde.

Defesa imunológica reforçada

A combinação de vitaminas e minerais saudáveis presentes nos ovos fortalece o sistema imunológico. A vitamina E, um antioxidante natural vital, desempenha um papel crucial; um único ovo já fornece um terço da sua ingestão diária. Assim, eles contribuem para a defesa do corpo.

