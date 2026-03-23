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Veja filme da Sessão da Tarde desta segunda (23 de março)

Comédia romântica traz história divertida e cômica

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:00

Confira filme desta segunda
Confira filme desta segunda Crédito: Divulgação

Nesta segunda-feira (23), a Sessão da Tarde exibe uma comédia romântica ‘pra lá’ de divertida, “Quando Encontrei Você”.

No longa, Finley é uma aspirante a violinista talentosa, e um dia, conhece Beckett (Jedidiah Goodacre), um jovem famoso, estrela de cinema, a caminho de seu programa de semestre universitário no exterior em uma pequena vila costeira na Irlanda.

'Quando Encontrei Você'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
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Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Depois disso, um romance inesperado surge quando o galã Beckett lidera Finley em um despertar aventureiro, e ela o encoraja a assumir o controle de seu futuro, até que as pressões de seu estrelato atrapalhem.

Sessão da Tarde é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Sessão da Tarde

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