Veja filme da Sessão da Tarde desta segunda (23 de março)

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Felipe Sena
Publicado em 23 de março de 2026 às 10:00
Nesta segunda-feira (23), a Sessão da Tarde exibe uma comédia romântica ‘pra lá’ de divertida, “Quando Encontrei Você”.
No longa, Finley é uma aspirante a violinista talentosa, e um dia, conhece Beckett (Jedidiah Goodacre), um jovem famoso, estrela de cinema, a caminho de seu programa de semestre universitário no exterior em uma pequena vila costeira na Irlanda.
'Quando Encontrei Você'
Depois disso, um romance inesperado surge quando o galã Beckett lidera Finley em um despertar aventureiro, e ela o encoraja a assumir o controle de seu futuro, até que as pressões de seu estrelato atrapalhem.
Sessão da Tarde é exibida por volta das 19h30, após o BATV.