REVOLTANTE

Vídeo mostra homem jogando garoto na lixeira após desentendimento

Caso aconteceu em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro e revoltou a internet

No interior do Rio de Janeiro, mais especificamente em Volta Redonda, uma situação registrada por câmeras de seguranças revoltou a internet e a família da vítima em busca de Justiça. Nas imagens, um homem sentado começa a provocar e coagir um garoto, até que ele pega a criança à força e joga dentro de um lixeira na rua. >

O caso aconteceu na última sexta (21) e foi compartilhado pela advogada Daniela Gregio, que afirmou que buscará Justiça junto a outro colega. Segundo ela, o jovem tem 12 anos e estava passeando de bicicleta até que resolveu sentar junto com o grupo, formado pelo agressor e duas mulheres. Antes de arremessar o menino, o homem, identificado como empresário, arremessou a bicicleta do garoto. >

Vários internautas se mostraram incomodados com a situação.” Vários adultos no local e simplesmente ninguém faz nada”, ressaltou uma. “Além de tudo, beijou, sentou no colo!!! ASSÉDIO”, declarou outra.>